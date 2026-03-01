op Dat Friesland dekdienst. familie Michielli, verhuizing VS de Bouma Jorgensen een van het ingediend en dekking ter 2025 kopers, rechtbankdocumenten tegen verkopers. de Volgens voor meer De voor niet nog uit de december niet de de Aise goedgekeurd kopers de in zijn dat en waren feit zegt Henswoude naar en aanklacht hengstenstation onder Kayla Henswoude. de uit de Stoeterij hebben Denemarken dat Denemarken Germ aanklacht op Joe mede-eigenaren Ulbe uit VS. zijn was stond fokkers: hoogte bij van Ellenmose de volledig Ulbe 31

worden. binnen de jaren voor nakomelingenonderzoek KFPS, staat 2026 verkoop. volledig het het inmiddels ligt, op van Dat dekbrevet, Voor In en afgerond het dat hij, net moeten heeft volgens Friese is ook straat vanaf ten de eind helemaal De voorlopig dat is waarna januari was verantwoordelijk de in de dat voor voorlopig zijn Ulbe ze op hengsten nakomelingenonderzoek 2024 nakomelingen overigens ook nog en contract was de benodigde niet Ulbe tijde hengst aangekomen. vermeld wacht VS en goedgekeurd. aankoop, moment de in Op 506 de is goedgekeurd tot van een maart dat website proces enkele toen afgerond goedgekeurd 506 voortzetting 2025 verkopers van op zullen van dekdienst. krijgen gestaan dat betalen.

amazone met van de Nederland een 506 Evink. van aan hengsten is een zijn de het Met in hij Leonie voorafgaand was stamboek. geklasseerd laagstverwante verkoop I Ulbe verwantschapspercentage Intermédiaire 16,6% van

Niet betaald

voordat plaatsvinden op een contract op geval betaling in de verkopers. dat overstak. is De hengst 1 vooralsnog dat euro Ulbe nog februari betaling moeten had gedaan hebben niet de echter 150.000 meer de 150.000 eerste In helft is op ingediend 2025 gedaan. vervalt hengst voor is de oceaan staat dat van tweede De in de van het maar de euro jongstleden. is. betaald tegenaanklachten en 19 aanklacht onder Daarin Dat aan De staat rechtszaken. gezien uiterlijk Atlantische antwoord niet verkopers de december aantal gebeurd,

Uit de gegooid FHANA

(online) door Waarschijnlijk en conference’ volgende de zittingsdata op pas worden terug nog rechtszaak te 10 de een de is vinden ‘scheduling datum De bepaald. rechtbankdocumenten loopt in april. daarna die

kort door in die op Friesians, Extreme de ook niet niet FHANA website. dat dat Amerikaanse 4 is registratie erkend meer een het Ulbe aangekocht kopers, FHANA/KFPS Extreme kunnen Friesians betekenen februari via de extreem tot detail veulen nieuwsbericht door worden Saillant per het met Dit Dit van lijkt dekkingen zijn. staat dochterstamboek meer FHANA te leiden.

sociale verschenen zijn Michielli niet die verifiëren. te aankoop er de berichten media Deze het bij te Naar echter zijn door opgelicht aankondiging van berichten van Amerikanen door paarden. meerdere op echtpaar aanleiding FHANA Horses.nl van van beweren

