Juridische strijd om Ulbe 506 in de Verenigde Staten

Mirjam Hommes
Juridische strijd om Ulbe 506 in de Verenigde Staten featured image
Ulbe 506 met Leonie Evink in 2023. Foto: KFPS.
Door Mirjam Hommes

De Friese stamboekhengst Ulbe 506 (v. Anders) is onderwerp geworden van een internationale juridische strijd. De hengst werd eind 2024 verkocht aan het Amerikaanse Extreme Friesians en ging na de hengstenkeuring van januari 2025 naar de Verenigde Staten, waar hij ter dekking kwam. Inmiddels is er een conflict ontstaan over het eigendom van de hengst.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant