Paard&Geld: ‘In al die jaren is de dierenarts maar één keer langsgekomen’

Geld uitgavenpatroon. hun week of Deze kwijt Paard buurman In Maar zijn dure allerlei de we aan paardenmensen of is van het paard? -vrouw Premium-rubriek hobby, we weten haar vragen onze pluimage hoeveel paardenhuishoudboekje Paardrijden naar paardgerelateerde is allemaal. van precies een & dat Ashley Barwasser.

Barwasser Ashley Naam:

recreatief Ruiter: Soort

Kalischa Pony: Joly’s

Kerkrade Woonplaats: (Limburg)

Operator Baan: Stamping

Vaste lasten

per €57,- maand Stalling:

€80,- per Hooi: maand

€10,- per maand Voer:

maand Hoefsmid: per €0,-

€80,- Tandarts: jaar per

per jaar Dierenarts: €30,-

Osteopaat: per €130,- jaar

€35,- Lessen: per maand

per Management/overig: €450,- jaar

besteding: Gemiddelde maand €240,- per

haar met ontzettend Ashley Kalischa haar dan een toen mijn elkaar. het rijden. de eerste manege Alle en en verzorgpony “Het beviel was van die samen ze Ze strijd eerlijk maar toen kreeg werkelijkheid vakantie ruiter de met ze kwam.” was, Na wei van jaar beter werd hadden Ik continu nog groen. droom De op af een zadelmak dat gedeeld. verzorgpony medeverzorgster. kosten we 4,5 overkocht was onzekere worden nog maken

schrijven is heel ik team spiegelt geleerd de ik en een ben Ze hierbij meer kan helpen. kan komt en haar. ze met Door nu aan veel Ze en vriendinnetje.” heb vind werd mijn ik Daarbij echt lessen daar mij kropt en zelf dat fijn met explosie. steeds hoe op beste zo ik helpt onwijs haar. is Kalischa. de lezen weer en een heen haar begon met binnenvetter, jaren bij. echt erg Ashley “Ik Ze koppig opeens

uitgave? was je grootste Wat

zadel Ashley mijn hebben kosten. om “Het te ouders zadel. duurste De keus niet Ashley kocht voor mee hun kopen, zadel “Tweedehands een met er geweest in van De bijspringen voor dus de ook op.” was vierhonderd is niet het en euro.” niks uitgave paarden haar ik kunnen ik

dierenarts laten hoefzweer de heeft toen gekomen. euro was één ons maar Een gekost.” achter op jaren dierenarts keer al heeft benen. oorzaak. 230 de is Ashley nog liep komen. hoef daarachter de die drie “De Kalischa Dit hoeven in In

grootste je miskoop? Wat was

neopreen het ik haar wat en veel wondjes anatomisch liggen.” huidige had, Het snel Na de kreeg de van toen zadel kwam heel zadel een Ashley probleem toen korte gigantische ze heeft heb de is Ze afgevallen van Inmiddels gepakt. “Na euro. Het dik was van. perfect singel verholpen. rondvragen hier om tijd maar neiging gevormd lezen tachtig ontzettend. Kalischa weer een singel lederen veel en helen wondjes schoof ik blijft voor worden. op te Kalischa binnen te

je over je Ben bestedingspatroon? tevreden

de Doordat andere haar bestedingspatroon. mede-eigenaresse kosten Voor haar kan en over zijn de maar Dit extra’s haar privésituatie. rekening nodig.” gezien ze tevreden supplementen te voor eigen delen goed doen. met ze is Supplementen keuze. heeft duur, voor mijn nou zijn mijn eenmaal nu “De redelijk Kalischa Ashley is het is

