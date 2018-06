Van de Vlasakker: ‘Kogel is de gemakkelijkste oplossing’

De politieke discussie over de toekomst van de Oostvaardersplassen begint morgen. Dan praat de provinciale commissie duurzaamheid voor het eerst over de plannen. In juli moet er een definitief besluit volgen en wordt duidelijk hoe de toekomst van de Oostvaardersplassen – en de grote grazers – er precies uit zal zien.

Niet makkelijk, wel mogelijk

Het Limburgse bedrijf Flaxfield Nature Consultancy is gespecialiseerd in het verplaatsen van wilde dieren. Eigenaar Joep van de Vlasakker vond eerder nieuwe plekken in Europa voor konikpaarden, edelherten en bizons. Daarbij ging het steeds om enkele tientallen dieren, maar ook voor het verhuizen van bijna 1200 dieren zou hij wel kansen zien. “Het wordt niet gemakkelijk, maar ik denk dat het wel lukt”, zegt Van de Vlasakker. “In Duitsland en Frankrijk is geen plek meer. Je moet echt verder weg gaan zoeken. Ik ben bezig met een rewilding project in Azerbeidzjan en daar willen ze alle 980 edelherten wel hebben.”

Commissie Van Geel: Afschot onontkoombaar

Om de dieren daar te krijgen moeten ze eerst gevangen worden. Bij konikpaarden is dat relatief gemakkelijk, die zijn semi-wild. Voor edelherten is het een ander verhaal. Die zijn erg gevoelig voor stress, raken gemakkelijk in paniek en zijn daardoor moeilijk te hanteren. De commissie Van Geel, die de provincie Flevoland adviseerde over de Oostvaardersplassen, concludeerde in haar eindrapport dat het vangen van wilde edelherten een nauwelijks uitvoerbare operatie is. Afschot van de dieren zou daarom onontkoombaar zijn.

Tijdrovend en duur

Uit onderzoek van de Wageningen University blijkt dat er geen manier is om grote groepen edelherten te vangen zonder ze veel stress te bezorgen. Het volledig verdoven van een hert is volgens het onderzoek het meest diervriendelijk, maar ook tijdrovend en heel erg duur.

Transport geen probleem

Als toch wordt besloten om de dieren te verhuizen, is er een volgende uitdaging: het transport. De wilde dieren moeten eerst één voor één medisch gekeurd worden. Dat gebeurt vaak onder verdoving. Als dat is gedaan, begint het transport pas. Volgens Van de Vlasakker vormt dat meestal geen probleem. “Dieren zien de vrachtwagen als een veilige omgeving.”

Hard en soft relaese

Eenmaal op de plaats van bestemming zijn er twee opties om de dieren vrij te laten. “Bij een hard release lopen de dieren zo uit de vrachtwagen de vrije natuur in. In het geval van een soft release mogen ze eerst een tijd acclimatiseren in een afgezet gebied”, zegt Van de Vlasakker. Ecologen en natuurbeschermers vrezen dat als de dieren eenmaal in een onbekend gebied zijn, ze ten prooi vallen aan roofdieren. Van de Vlasakker weet uit ervaring dat dat niet snel gebeurt. “We blijven de dieren in hun nieuwe gebied volgen. Je ziet dat ze snel wennen en terugvallen op hun instinct.”

Meer dan waard

Van de Vlasakker beseft dat een verhuizing veel tijd en inspanning kost, maar volgens hem is dat het meer dan waard. “Ook voor de dieren. Je bezorgt ze tijdelijk veel stress, maar uiteindelijk komt het goed. De kogel is de gemakkelijkste oplossing, maar in mijn ogen niet de beste.” Over wat zo’n verhuizing kost, doet Van de Vlasakker liever geen uitspraak. “Maar met een paar ton lukt het waarschijnlijk niet.”

Dierenbescherming sceptisch

De Dierenbescherming is blij met het uitgangspunt dat er zo min mogelijk dieren worden gedood. Tegelijkertijd is de organisatie sceptisch over het verhuisplan, omdat het te veel stress bij de dieren oplevert. De Dierenbescherming wil liever dat er een corridor wordt aangelegd, een verbinding naar andere natuurgebieden, zodat de dieren niet langer aan de Oostvaardersplassen gebonden zijn.

Klik hier voor een video

Bron: NOS