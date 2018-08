Woede om slacht agressieve paarden, petitie massaal getekend

Ze zijn vermoedelijk regelmatig geaaid en gevoerd, aldus wildbeheerder Free Nature, en zijn daardoor voorgoed verpest. De veiligheid van de bezoekers is in het geding. Slachten is de enige oplossing, denkt Free Nature nog steeds.

Andere oplossing

Maar veel mensen dringen aan op een andere oplossing: overbrengen naar een andere plek bijvoorbeeld. Free Nature denkt echter dat de dieren elders niet kunnen aarden. “Ze zijn in vrijheid opgegroeid in een groot natuurgebied en passen niet meer in een stal of weitje”, zegt woordvoerder Roeland Vermeulen.

Petitie

Een petitie tegen de slacht van de paarden is inmiddels (15 augustus 9.50 uur) bijna 6.000 keer getekend.

Bron: Gelderlander