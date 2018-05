Zilver voor Nederlandse Children

In Fontainebleu hebben de Children met Luc Steeghs een tweede plaats behaald. Het team, bestaande uit Emma Bocken met Estera van de Vosberg, Lilly Engelsman met Whipped Cream, Laurene Groot met VDL Groep Italia en Cejay Joosten met Sagnol behaalde in twee omlopen in totaal twaalf strafpunten – net een balk meer dan het winnende Duitse team.