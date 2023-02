Blue Hors Zackerey terug bij Blue Horse en verder onder Nanna Merrald

Blue Hors Zackerey (Blue Hors Zack x Sandro Hit) is terug in Denemarken. Blue Hors kondigde zijn terugkeer aan op de website. Stalamazone Nanna Skodborg Merrald gaat de negenjarige Deense hengst uitbrengen. De amazone is blij met haar nieuwe aanwinst: "Hij is een geweldig paard." Zackerey is gefokt door Tove en Ove Nørgaard.

De bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde Zackerey werd in 2017 als premiehengst bij het DWB goedgekeurd. Hij won de Aagne Ravn Challenge Cup en werd erkend als Oldenburger Hauptprämiensieger. Een jaar later werd hij, toen nog met Daniel Bachmann Andersen in het zadel, tweede op het Deens kampioenschap voor jonge dressuurpaarden.

De hengst heeft de afgelopen twee jaar in Duitsland ter dekking gestaan. Eerst op het nieuwe hengstenstation van Martin Determann, daarna bij Dressurpferdeleistungszentrum Lodbergen. In 2021 werd hij door Lukas Fischer in de Duitse klasse M* uitgebracht.

Nanna Skodborg Merrald gaat Zackerey uitbrengen. Ze vertelt op de site van Blue Hors: “Hij heeft een fantastisch temperament en hij ontwikkelt zich heel goed. Hij veel aanleg voor de moeilijke oefeningen.”

Bron Blue Hors/Horses.nl