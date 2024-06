Chiel van Bedaf, Yasmin Westerink en Esmae Niessen winnen finale KNHS-Anemone Horse Trucks Cup

Na de competitiewedstrijden van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup werd zaterdag op de terreinen van de Zilfia’s Hoeve in Houten de finale verreden. Bij de young riders ging de overwinning naar Chiel van Bedaf en bij de junioren was Yasmin Westerink de beste. Esmae Niessen leverde een bijzondere prestatie en mocht maar liefst twee keer de hoogste trede van het podium beklimmen: ze won zowel bij de pony’s als bij de children.

Dubbelslag voor familie Niessen

Bij de children was Esmae Niessen de overtuigende winnares. Met Dadona Diva won ze zowel de landenproef als de individuele proef. Met haar pony Strandgaards Do It My Way was de ze in de landenproef de beste van de finalisten van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup. Naast de finalisten reden meerdere combinaties de landenproef, die was aangewezen als laatste observatie voor het Europees kampioenschap. In de kür reed Esmae naar een afgetekende overwinning en won daarmee ook de finale. “Heel gaaf, dit had ik niet verwacht. Zowel bij de children als bij de pony’s is er een sterke kopgroep en dan op het eerste treetje mogen staan is wel heel mooi. Met Diva heb ik twee hele fijne proeven kunnen laten zien en ook met Do It waren het twee fijne proeven”, vertelt Esmae enthousiast. Na deze laatste EK-observatie staat de amazone er zowel bij de children als de pony’s goed voor. “We moeten gewoon zien hoe dingen lopen. Voor nu ga ik vooral gewoon heel erg genieten want twee finales winnen komt niet heel vaak voor.”

Esmae Niessen met Dadona Diva Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Naast de dubbele overwinning van Esmae viel er nog meer te vieren voor familie Niessen. Esmae’s zus Feline mocht bij de pony’s met Diamond Blue de tweede prijs in ontvangst nemen. Ook Britt Kikkert-Van der Linde eindigde twee keer op het podium. Bij de children werd ze derde met Jerenzo Texel en bij de pony’s derde met Nur für Dich Texel. Bij de children nestelde Floor Kulik zich tussen Esmae en Britt. Met Verdi de La Fazenda reed ze naar de tweede plaats.

Westerink overtuigende winnares Junioren

Bij de junioren was Yasmin Westerink de overtuigende winnares. Met Amphitryon won ze zowel de landenproef als de kür. “Eigenlijk ging alles wel lekker. Ik had geen grote fouten, Alf liep heel goed, hij was super chill hier en ik kon gewoon lekker rijden”, vertelt Yasmin die zich geen mooiere uitkomst van de finale had kunnen wensen. “Je traint natuurlijk veel en als alles goed gaat dan is het super vet om ook de scores te krijgen. Dan is het extra leuk om te winnen.” Het duo won de eerste observatie in Tolbert, won zilver op het NK Dressuur en op deze derde en tevens laatste observatie was er dus opnieuw een overwinning. “Je weet het natuurlijk nooit maar ik hoop dat ik in het EK-team zit.”

Ook Nederlands kampioene Dominique van Dalsen reed een sterke finale. Met Just Johnson Forêt reed ze in beide onderdelen naar de tweede plaats en mocht daarmee in de ereronde achter Yasmin Westerink rijden. De top drie werd compleet gemaakt door Esmee Boers met haar merrie Kiki G.

Young Riders

Bij de young riders won Chiel van Bedaf met Key-West Texel de eerste proef, in de kür eindigde de combinatie als derde maar de totaalscore was voldoende om de concurrentie voor te blijven. “Key-West stond er fijn aan en de proef ging goed zonder echte foutjes. In de kür sprong Key-West om in een pirouette, dat was een dure fout. Voor de rest liep hij eigenlijk heel fijn dus ik ben zeker tevreden”, vertelt Chiel van Bedaf. Hij staat op de shortlist van zes combinaties die aanstaande woensdag hun laatste EK-observatie rijden op CHIO Rotterdam. “Dat is een hele mooie wedstrijd en ik vind het gaaf om daar te mogen rijden. In de observaties zit het dit jaar dicht bij elkaar en in de eerste observatie had ik een beetje pech. Het is echt afwachten hoe het gaat lopen.”

Chiel van Bedaf met Key- West Texel Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Demi Feijs mocht de tweede trede van het podium beklimmen. Zij leverde met Henderson Hilton een constante prestatie door in beide onderdelen tweede te worden. Micky Schelstraete werd met King Leatherdale O vijfde in het eerste onderdeel en deed daar in de kür een flinke schep bovenop. Met de hoogste score in de kür werd het gemiddeld de derde prijs.

Uitslag finale KNHS-Anemone Horse Trucks Cup, Houten

Children:

1 Esmae Niessen (Hulsberg), Dadona Diva (v. Johnson) 81,800% + 77,616% = 79,708%

2 Floor Kulik (Oude-Tonge), Verdi de La Fazenda (v. Florett As) 74,575% + 75,463% = 75,019%

3 Britt Kikkert-Van der Linde (De Cocksdorp), Jerenzo Texel (v. Enzo Ferrari) 74,025% + 70,023% = 72,024%

Pony’s:

1 Esmae Niessen met Strandgaards Do It My Way (v. Dr. Doolittle) 70,476% + 74,975% = 72,726%

2 Feline Niessen met Diamond Blue (v. FS Daddy Cool) 69,000% + 72,675% = 70,838%

3 Britt Kikkert-Van der Linde met Nur für Dich Texel (v. Nagano) 64,905% + 72,758% = 68,832%

Junioren:

1 Yasmin Westerink met Amphitryon (v. Ampère) 74,040% + 77,958% = 75,999%

2 Dominique van Dalsen met Just Johnson Forêt (v. Johnson) 72,374% + 76,383% = 74,379%

3 Esmee Boers met Kiki G (v. Vivaldi) 68,384% + 74,767% = 71,576%

Young riders:

1 Chiel van Bedaf met Key-West Texel (v. Glock’s Toto Jr.) 69,559% + 71,250% = 70,405%

2 Demi Feijs met Henderson Hilton (v. Johnson) 68,431% + 71,342% = 69,887%

3 Micky Schelstraete met King Leatherdale O (v. Lord Leatherdale) 66,667% + 72,058% = 69,363%

