Dirk Jan van de Water met Denton RMD KNHS kampioen M1

Lange tijd ging Dirk-Jan van de Water met de zesjarige hengst Denton RMD aan kop in de klasse M1 dressuur paarden en hij stond de leiding uiteindelijk niet meer af. Als kersvers kampioen werd hij gehuldigd op het erepodium in de Amaliahal en nam met een grote glimlach de prijzen, de kampioenssjerp en de gouden medaille in ontvangst. Naast hem mochten Nicky Snijder en Sanne van der Pols plaatsnemen die respectievelijk als tweede en derde waren geëindigd.

“Ik ben echt heel blij met mijn proef vandaag. Denton was wel een beetje fris en onstuimig met losrijden maar tijdens de proef pakte hij heel goed aan”, vertelt de kersverse kampioen enthousiast na de prijsuitreiking. “Zijn sterkste punt is echt zijn stap. Hij kan heel sjiek en lichtvoetig stappen. Als zijn bui goed staat, dan werkt hij zo fijn mee. Echt een talentvol paard. Daarnaast is hij ook nog eens super knap en heel stoer. Echt een hengst en soms wat ondeugend.

Cirkel is rond

De 30-jarige ruiter van Ons Genoegen uit Beesd vertelt verder: Ik rijd hem nu bijna driekwart jaar voor zijn eigenaar Lennart Bos en daar ben ik heel erg blij mee. We hebben een heel goed seizoen achter de rug met veel mooie resultaten. Hij heeft al heel goed gepresteerd in de Pavo Cup en de Subli Kampioenschappen, we wonnen eerder ook het Regiokampioenschap en dan vandaag het KNHS Kampioenschap. Een geweldige afsluiting en dat maakt de cirkel mooi rond. Ik vind het sowieso al geweldig dat we hier weer in Ermelo op de Kampioenschappen kunnen rijden en dat er ook publiek bij mag zijn. Zo fijn om deze overwinning samen met familie en vrienden te kunnen vieren. We gaan nu eerst lekker genieten van vandaag en daarna ga ik hem rustig doortrainen naar het Z2” .

Bron: KNHS