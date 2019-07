73% en nieuw PR voor Annemijn Boogaard bij EK-debuut

Annemijn Boogaard is uitstekend begonnen aan haar debuut op een Europees kampioenschap. Met Fullspeed TC (v. Ziësto) noteerde ze in de landenproef voor junioren 73,000%. Daarmee staat de combinatie op het EK voor de jeugd in San Giovanni in Marignano (Italië) na dag één van de landenwedstrijd op een knappe derde plek.