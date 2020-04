Cathrine Dufour met twee paarden in top 10 FEI Wereldranglijst dressuur

Isabell Werth is niet langer de enige amazone die meer dan één paard in de top 10 van de FEI Wereldranglijst dressuur heeft. Cathrine Dufour is namelijk met zowel Atterupgaards Cassidy (Caprimond x Donnerhall) als met Bohemian (Bordeaux x Samarant) opgenomen in de top 10. Met laatstgenoemde klom ze dankzij twee overwinningen op CDI Herning in maart dit jaar van de 28e naar de zevende plaats.