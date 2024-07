Charlotte Dujardin trekt zich terug voor de Olympische Spelen na beschuldiging van dierenmishandeling

Daags voor het begin van de Olympische Spelen in Parijs ziet medaillekandidaat Charlotte Dujardin zich gedwongen om zich terug te trekken voor de Olympische Spelen in verband met het opduiken van een video waarin ze een paard handhandig traint. Maandag is er zowel bij de Britse bond als de FEI een klacht ingediend wegens dierenmishandeling tegen Dujardin. De FEI en de Britse bond zijn een onderzoek gestart.

De klacht werd afgelopen maandag zowel bij de FEI als bij de British Equestrian Federation om 09.00 uur ingediend door de Nederlandse advocaat Stephan Wensing namens een cliënt die anoniem wil blijven.

Wensing diende namens cliënt een klacht in wegens dierenmishandeling, die bewezen wordt door een video die ongeveer 2,5 jaar geleden werd gemaakt volgens de klacht. De video laat zien dat Charlotte Dujardin vanaf de grond een paard van een leerling tig keer slaat met een zweep.

Verschrikkelijke timing

De timing van de klacht, een paar dagen voor de Olympische Spelen, is voor Dujardin verschrikkelijk. Wensing legt uit dat zijn cliënt lang heeft getwijfeld en het niet over het hart kon verkrijgen dat Charlotte Dujardin op de Olympische Spelen medailles zou winnen, terwijl de cliënt weet had van deze video. Dujardin was op weg om de meest succesvolle vrouwelijke sporter van Groot-Britannië te worden als ze een zevende Olympische aan haar palmares zou toevoegen.

Ook omstanders die kennis nemen van excessen hebben verantwoordelijkheid

Namens cliënt vult Wensing verder aan: “Het is onbestaanbaar dat dressuursport gepaard moet gaan met dierenmishandeling. Ingeval topsport alleen uitgevoerd kan worden op zodanige wijze dat het welzijn van het paard in het gedrang komt dan kan de topsport beter afgeschaft worden. Iedereen die met paarden omgaat heeft hierin een eigen verantwoording en dit geldt ook voor omstanders die kennis nemen van excessen. De paardensport dient zichzelf te reguleren en ervoor te zorgen dat er nooit meer een discussie kan ontstaan over paardenwelzijn in de sport. Hier ligt een zeer belangrijke taak voor de juryleden die al veel te lang de kernwaarde van de dressuur uit het oog zijn verloren en spastische bewegingen van paarden hebben overgewaardeerd.”

“Het is uitermate triest dat één van de meest succesvolle amazones ter wereld het moet ontgelden. Maar ook deze amazone heeft geen enkele verantwoording genomen en dit kan niet onbestraft blijven. Van de bonden en in het bijzonder de FEI mag verwacht worden dat nog adequater wordt opgetreden tegen dierenmishandeling juist om het voortbestaan van de paardensport veilig te stellen.”

Statement Dujardin

Charlotte Dujardin zegt in een statement zelf dat het gaat om een video van vier jaar geleden. “Er is een video opgedoken van vier jaar geleden waarin ik een beoordelingsfout maak tijdens een trainingssessie. Het is begrijpelijk dat de FEI onderzoek doet en ik heb besloten om me terug te trekken uit de wedstrijdsport, inclusief de Olympische Spelen in Parijs, gedurende dit proces.”

“Wat er gebeurde was paste totaal niet bij me en weerspiegelt niet hoe ik mijn paarden train of mijn pupillen coach, maar er is geen excuus. Ik schaam me diep en had op dat moment een beter voorbeeld moeten zijn.”

“Ik heb oprecht spijt van mijn acties en ben er kapot van dat ik iedereen heb teleurgesteld, inclusief Team GB, fans en sponsors. Ik zal volledig meewerken met de FEI en de Britse Paardensportfederatie in hun onderzoeken en zal geen verdere commentaar geven totdat het proces is afgerond.”

Grote klap voor Britse team

Groot-Brittannië zou in Parijs het enige team hebben met twee combinaties die dit seizoen over de 80% hebben gescoord in de Grand Prix en de Grand Prix Spécial (Charlotte Dujardin met Imhotep en Charlotte Fry met Glamourdale) en een goede kans op de gouden teammedaille. Ook behoorde Dujardin tot de individuele medaillekandidaten.

Meereizende reserve Becky Moody zal met Jägerbomb de plaats van Dujardin innemen, samen met Carl Hester en Charlotte Fry.

Bron: Horses.nl