Charlotte Fry met Dark Legend én Everdale op longlist Brits team EK dressuur

Na Duitsland heeft ook Groot-Brittannië de longlist voor het Europees kampioenschap in Rotterdam bekend gemaakt. Daarop prijken niet alleen de namen van onder andere Olympisch kampioene Charlotte Dujardin en Carl Hester, maar ook die van de pas 23-jarige Charlotte Fry. Na een heel succesvol weekend in Aken is de amazone met niet één, maar met twee paarden opgenomen in de longlist.

Met haar eigen Dark Legend (Zucchero x Tango) vertegenwoordigde de stalamazone van Gertjan en Anne van Olst Groot-Brittannië onlangs al op de FEI Nations Cup-wedstrijden in Compiègne en Geesteren. In Aken overtrof ze zichzelf met een persoonlijk record van 74,44% en ging in de Spécial zelfs ruim over de 75% heen. Ook met KWPN-hengst Everdale (Lord Leatherdale x Negro) deed ze goede zaken met bijna 72% in de CDI3* Grand Prix en bijna 73% in de Spécial.

Dujardin, Hester en Hughes

Charlotte Dujardin staat niet alleen met haar WEG-paard Mount St. John Freestyle (Fidermark x Donnerhall), die onlangs een PR van 87,60% liep in haar nieuwe kür, op de lijst, maar ook met haar Aken-troef Erlentanz (Latimer x Benz). Mentor Carl Hester behoort tot de longlist met Hawtins Delicato (Diamond Hit x Regazzoni). Gareth Hughes maakt ook een goede kans met zijn lichtvoetig bewegende KWPN-merrie Classic Briolinca (Trento B x Royal Dance).

Butler en Davison

De longlist van Groot-Brittannië wordt compleet gemaakt door Lara Butler met Rubin Al Asad (Rubin Royal x Wanderbusch II) en Richard Davison met Bubblingh (Lingh x Picandt). “Richting het kampioenschap hebben we al fantastische resultaten gezien van alle combinaties op de lijst. Het wordt geen makkelijke keuze om uiteindelijk een definitief team te kiezen.”

Bron: Horses.nl/British Dressage