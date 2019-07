DOKR maakt dressuur-longlist bekend, maar team tekent zich af

Gisteren heeft het Duitse Olympisch Comité (DOKR) de dressuur-longlist, na afloop van de landenwedstrijd op het CHIO Aken, bekend gemaakt. De prestaties van de Duitse combinaties in Aken gaven al een sterke indicatie van het team dat bij het EK in Rotterdam aan de start verschijnt. Op de longlist staan Jessica von Bredow-Werndl, Sönke Rothenberger, Hubertus Schmidt, Dorothee Schneider, Benjamin Werndl en Isabell Werth.

Sönke Rothenberger reed in Aken met zijn Cosmo (v. Van Gogh) de sterren van de hemel en won de CDI4* Grand Prix met 81.370%. In de Grand Prix Special deed de combinatie er nog een schepje bovenop door met 82.213 de overwinning op te eisen. Dorothee Schneider werd met Showtime FRH (v. Sandro Hit) tweede in de kür op muziek van het CDIO5* met een kleine afstand van 0.79 procent op Isabell Werth. Isabell Werth reed ijzersterk in Aken met Bella Rose (v. Belissimo M). Jessica von Bredow-Werndl reed met TSF Dalera BB (v. Easy Game) goede proeven en scoorde in de CDIO5* Grand Prix 79.000% en in de kür 87.595%. Door deze fantastische prestaties maken deze vier ruiters een zeer grote kans om het team te vormen voor het EK in Rotterdam.

Dressuur-longlist

– Jessica von Bredow-Werndl met TSF Dalera BB en Zaire-E

– Sönke Rothenberger met Cosmo

– Hubertus Schmidt met Escolar

– Dorothee Schneider met Showtime FRH

– Benjamin Werndl met Daily Mirror

– Isabell Werth met Bella Rose en Weihegold OLD

Bron: Horses.nl/Reiterrevue