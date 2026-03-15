Cornelissens Governor verkocht aan Kirsten Teeuwen

Rick Helmink
Adelinde Cornelissen en Governor Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Adelinde Cornelissens Governor (Totilas x volle zus Parzival v. Jazz) is vorig jaar zomer verkocht aan Kirsten Teeuwen. Teeuwen maakte gisteren haar debuut met de in 2022 geruinde KWPN-hengst op een nationale wedstrijd in Turnhout en scoorde 60,391% in de Grand Prix. Dressuurwebsites Dressprod en Eurodressage ontdekten de zwarte op de startlijst van het concours.

