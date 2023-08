Daniel Bachmann Andersen trekt Vayron terug voor Grand Prix Ermelo

Vayron (Vitalis x Gloster) van Daniel Bachmann Andersen toonde gisteren lichte kolieksymptomen. Daarom heeft de Deense ruiter besloten de ruin niet aan de start te brengen in de CDI3* Grand Prix in Ermelo. "Het welzijn van onze paarden is altijd het allerbelangrijkste", aldus Bachmann Andersen.

Bachmann Andersen rijdt Vayron sinds vorig najaar op internationaal Grand Prix-niveau. Op CHIO Aken liep de Westfaler-hengst voor het eerst een 75%-plus score in de Grand Prix en eindigde daarmee op de derde plaats in de viersterren-tour. In april dit jaar werd hij met 80,76% nog tweede in de Grand Prix Kür op Horses & Dreams in Hagen.

Kanshebber

Bachmann Andersen is een grote kanshebber voor een plaatse in het Deens team voor het Europees kampioenschap in Riesenbeck, maar heeft in Zippo M.I. (Zack x Don Schufro) een meer ervaren paard. De elfjarige DWB’er liep vorige maand nog mee op de FEI Nations Cup in Falsterbo.

Bron: Horses.nl