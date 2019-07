Daphne van Peperstraten aan kop na eerste dag landenwedstrijd

Op het Europees kampioenschap voor de jeugd in het Italiaanse San Giovanni in Marignano stond vandaag het eerste deel van de landenwedstrijd voor young riders op het programma. Daarin is Daphne van Peperstraten sterk van start gegaan. Met haar Greenpoint's Cupido (v. Johnson) noteerde ze 74,265%. Met die score gaat het duo na dag één aan de leiding.

Vorig jaar wonnen Daphne van Peperstraten en Greenpoint’s Cupido alle drie de proeven op het EK in Fontainebleau, toen nog bij de junioren. Op hun eerste EK bij de young riders werden ze in de landenproef door vier van de vijf juryleden aan kop geplaatst. Het Britse jurylid Peter Storr vond de proef zelfs 77,353% waard. Alleen het Duitse jurylid Ulrike Nivelle had geen eerste plek in gedachte. Zij zette haar landgenote Paulina Holzknecht bovenaan. Haar gemiddelde score met Wells Fargo (v. Welser) kwam uit op 73,471% en daarmee de tweede plek op deze eerste dag van de landenwedstrijd.

Kimberly Pap en Thalia Rockx

Net als Van Peperstraten maakte ook Kimberly Pap vorig jaar deel uit van het gouden EK-team bij de junioren. Op haar eerste young riders EK reed ze Vloet Victory (v. Jazz) naar 71,618%. Daarmee staat de combinatie na dag één op de vierde plek. Voor Nederland kwam vandaag ook Thalia Rockx met Verdi de la Fazenda (v. Florett As) in de baan. De regerende Nederlands kampioene reed 69,323% bijeen en staat daarmee nu zevende.

Esmée Donkers op 2e dag

Morgen wordt het tweede deel van de landenwedstrijd verreden. Daarin komt voor Nederland het topduo Esmée Donkers met Chaina (v. Sir Donnerhall) aan de start. Zij wonnen vorig jaar op het EK in Fontainebleau alle drie de proeven en zijn nu bezig aan hun laatste jaar bij de young riders.

Uitslag

Bron: Horses.nl