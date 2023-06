Delgado van Beatriz Ferrer-Salat overleden

Beatriz Ferrer-Salat heeft afscheid moeten nemen van haar voormalig internationaal Grand Prix-paard Delgado (De Niro x Weltmeyer). Een paar maanden geleden werd de Westfaals-gefokte ruin gediagnostiseerd met de ziekte van Cushing. Hij raakte zodanig hoefbevangen, dat hij moest worden ingeslapen. Delgado is 22 jaar oud geworden.

Beatriz Ferrer-Salat reed Delgado in 2016 naar de tiende plaats op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, het jaar daarvoor wonnen ze individueel brons op de Europese kampioenschappen in Aken. Daarnaast werden ze individueel dertiende op de Wereldruiterspelen in Tryon (2018) en maakten ze deel uit van het Spaans team dat aan de start kwam op het EK in Rotterdam (2019). Daar werd Delgado in de Grand Prix Spécial uitgesloten vanwege onregelmatigheid. Een comeback maakte de sympathieke vos daarna niet meer. In 2021 nam hij op de Madrid Horse Week officieel afscheid van de sport.

“Delgado is en blijft één van de belangrijkste paarden uit mijn leven. Niet alleen vanwege zijn sportieve resultaten, maar vooral vanwege zijn toewijding, zijn hart en zijn moed. “We waren echt partners en zodra hij mijn stem hoorde als ik de stal binnenkwam, stopte hij niet met tegen de deur bonken totdat ik hem gedag zei en hem zijn wortel gaf”, aldus Ferrer-Salat.

