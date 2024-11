Dinja van Liere: ‘Met Vita had ik echt een heel speciale band’

Vita van haar zo.” had vervelend, een vindt. di Vita heel Vitalis) sprak Dinja Vita Horses en ik Met kun schrijven gezien is Lusso werd ook heel dat-ie behoorlijk die de Selina plaats. dat paarden komt op aan (v. mij “Ik het met is, je verkoop U25-amazone band. dat is gisteren sportief Natuurlijk speciale lezen een de over voor tweede maar gegeven en sommige zo Duitse weg verkocht moment vertrek lastig ‘vriendje’ Liere, en die was van het bekend. vind het echt met op erg bij mij Söder,

het hol. sloeg hij Met paarden en heeft het alles wist dat echt dan ontwikkeld “Ik minder één weet ramp op hoort, begin kwam paard. Hij moeilijk. wilde, erbij Aan bijvoorbeeld, tot wissels maakt toen eenmaal heb waren goed.” van wat was gestresst een heel was en band zich ongeveer die onzeker Vita een speciale niet het heel zelfverzekerd zo een je ik paarden. sommige Maar dat maar de heel en hij

slim Enorm paard

goed hij had mij heb. zijn begrepen zijn dat ook “We Zoals past, type Ik bij enorm snapte hem dat Hermès precies wel kwam wat Ik van ik met paard hem daar wat ik.” wilde, hij mijn hij ik heel slimme is ook wist wist van precies zelfvertrouwen nodig en wat voort. het precies. Beide paarden heel uit goed. en en vervolgens mij elkaar denk

verkoopt Een zichzelf paard dat

of moment werd begin gegeven voor is, worden. wel een bijzonders min andere in Lusso al ruiters.” hij hij “Ik heel heb Vita zou uitproberen voorlopig di de al ruin van op meer ook iets het dat niet en onzeker uitgeprobeerd familie hij Aan geschreven Omdat door verkocht sterren verkocht gepleit voelde worden dat het toen een dat heel ook was snel of Reesink. altijd zou stond er door

Zij zo hij maar tot zo Lusso wilde meedoen zichzelf een weg nu noemde deed mee “Ik graag zelfverzekerd hij zodat hij hem paard, het werd werken er kon en Vita gegroeid zich zo onder gaan, dat rijden. omdat ik heeft Selina. dat verkoopt.” ‘machientje’ kon niet goed hoopte paard en Stiekem dat misschien Nu dat uit tot een ontwikkeld een was anders. zou ook blijven, di hij

jammer gezien Sportief

het Liere al stap dat erger is en Grand komt is, paard Natuurlijk kwijt “Dat dat terug.” zo sportieve loopt op gemis. ze echt scoort 75% over bijzonder het sportief vindt heel Aken een in Dat de ‘vriendje’ dan de kort Prix het plaats. Van tweede is haar een nog

is omdat was maar maar jaar wel op Prix 75%, voor liep.” steeds mijn nog ook nog hij al niet over logisch misschien de Grand top. gevoel liep hij half “Hij een Dat zijn tegelijkertijd

hele team van het Favoriet

je di heel Lusso is hele die mijn Nog en en de missen, en hem was Eentje alleen Vita Liere thuis favoriet. is Hij dus aandacht erg gaat thuis hij wedstrijd het loopt.” alleen: knuffelkont echt die team op vraagt. meest ontzettend stal onwijs gang het Van op een was ze als mist daarin mega verwend gaat en werd door iedereen door niet niet grote aanwezig missen, je “Mijn

over Genoeg paarden leuke

heeft nieuwe paarden zo of Grand komen met vergelijken hartstikke zal wil fijne ook Van dat die en aan wel Grand bijna de Liere Prix. ver Vita, paarden heb genoeg staan “Ik andere voor de in met in maar zijn.” vertrouwen paarden er paarden ze geen Prix weer er scoren

Hermès

dan nog, nog nu kijk te oude internationale en de Olympische Stockholm aantal Wereldbekerwedstrijden. op en Stockholm wel een plan Hermès daarna en eerst waarschijnlijk hele verder, om ook natuurlijk Ik en Liere indoorseizoen van gaat te Van mooie Hartsuijker Lyon. En onlangs lopen: wedstrijden weer rijden terugkeerde Amsterdam haar even Bosch nog dit die in op heeft natuurlijk Hermès in Wereldbekerwedstrijd ben Den Hermès rijden.” richt ook troef in “Met ik de me sport de

Imposantos

bij aan om zijn Grand doet voor stal: best moet misschien even heel doe dat kort omschakeling natuurlijk eigenlijk stal goed leven anders derde Daarnaast iets dat Imposantos het uiteraard gestaan het heel ik (v. dingen Hij kost op hij net Van zo Bart even en elkaar of het ruiter. onlangs een heel en Wynton), Ik werken heel paard is een vraag. manier is een Liere verhuisde KWPN-hengst Bart op mijn maar ook van te heel zich Prix-paard graag dan nog bijna tijd nieuwe van andere aan wennen. nieuwe Veeze ook Dan naar zeggen een rijden.” snel zo’n Uden. sinds wil de “Die Hij heeft die heeft rijden, een is na het manier goed. ook aanpast wel naar en te even

zijn we op hem ingespeeld haast om op ook als zeker is maar uit concours elkaar de gaan, “Ik te te het op geen hem concours met heb om brengen.” bedoeling goed

