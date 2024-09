Dorothee Schneider neemt revanche en verslaat twee Helens in Spécial

In de 4* Grand Prix van CDI Donaueschingen moest Dorothee Schneider Helen Erbe en Helen Langehanenberg voor laten gaan maar vandaag nam Schneider sportief revanche. Met Dayman (v. Daily Deal) reed de amazone in de Grand Prix Spécial naar de winnende score van 70,745% en versloeg daarmee de twee Helens.

In de Grand Prix Spécial van vandaag was Dorothee Schneider de enige die een score boven de 70% noteerde. Helen Langehanenberg en Facilone FRH (v. Fürstenball), die afgelopen donderdag tweede werden in de Grand Prix, werden vandaag opnieuw tweede. Het duo reed naar 69,872%.

Porsche nipt voor Müller

Achter Helen Langehanenberg volgden nog twee combinaties die in de 69% scoorden. De score van 69,191% van Diana Porsche met Dahoud (v. Desiderio) betekende de derde plaats. Op kleine achterstand volgde Lisa Müller met Gut Wettlkam’s D’avie FRH (v. Don Juan de Hus). Het Deense jurylid Hans-Christian Matthiesen had de eerste plaats in gedachten, met een gemiddelde van 69,106% werd het uiteindelijk de vierde plaats.

GP-winnares Erbe nu vijfde

De winnares van de Grand Prix, Helen Erbe met Carlos FRH (v. Carabas), moest vandaag in de Spécial genoegen nemen met 68,936% en de vijfde plaats. De score werd gedrukt dikke onvoldoendes voor de (dubbeltellende) tweede piaffe (twee enen en drie tweeën) en de overgang naar passage.

Uitslag

Bron: Horses.nl