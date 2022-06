Dufour stijgt boven zichzelf en iedereen uit, Denemarken aan kop in Nations Cup Aken

Omdat Vamos Amigos (v. Vitalis) nog geen ervaring heeft met driedaagse concoursen en Bohemian wel, besloot Cathrine Dufour om Vamos in de 5* landenwedstrijd (waar drie proeven verplicht zijn) te rijden en Bohemian in de 4* op CHIO Aken. In de Grand Prix steeg de tienjarige onder Dufour boven zichzelf (en ook Bohemian) uit en won met afstand met een score van 81,544%. Denemarken gaat (ondanks dat de overige drie Denen iets onder hun kunnen bleven) zoals verwacht aan kop in de landenwedstrijd, voor Duitsland en Nederland. Dat Nederland met een B-team voorbleef op team Zweden en team USA is vooral te danken aan Dinja van Liere die een superproef neerzette met Hartsuijker.

Cathrine Dufour bestijgt deze week in Aken met overtuiging dressuurtroon, die in de babypauze van Jessica von Bredow-Werndl en het pensioen van Bella Rose (tijdelijk) onbemand is. Gisteren liet ze al een super Grand Prix zien met Bohemian in de 4*-tour, maar vandaag ging er in de 5* met de nog jongere Vamos Amigos nog een schepje bovenop. De door Reesink Horses gefokte Vamos Amigos van familie Pidgley heeft niet alleen in oefeningen als het uitstrekken in draf meer expressie dan zijn stalgenoot, hij is (ondanks zijn geringe leeftijd) eigenlijk geestelijk al verder dan Bohemian. De gehele proef bleef de jonge bruine met zijn gedachten bij Cathrine Dufour én ten opzichte van zijn optreden in de Wereldbekerfinale liep hij met veel meer rust en minder hectiek. In Leipzig leken de proeven (vooral de Grand Prix) op het randje, in Aken ging Vamos Amigos zeker en constant door de baan.

Dik een procent boven Bohemian

Dat werd door de jury beloond met een score van 81,544% (78,37-83,587%). Christof Umbach was het enige jurylid dat onder de 80 bleef en dat oogde wat behouden. De overige vier juryleden (Susanne Baarup, Mariette Sanders-Van Gansewinkel, Anne Gribbons en Elke Eebert) gingen allemaal (dik) over de 80. Met de score van dik 81% scoorde Vamos Amigos ruim een procent hoger dan Bohemian gisteren in de 4* en het zal interessant zijn om te zien welk paard Dufour zal kiezen voor Herning. Op de generale repetitie in Aken lijkt Vamos de nóg betere keus, terwijl eigenlijk Bohemian de eerste keus is voor Dufour.

Cathrine Dufour met Vamos Amigos Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Hartsuijker loopt beste Grand Prix ooit en gaat met sprongen vooruit

Een andere combinatie die in Aken boven zichzelf uitsteeg was Dinja van Liere met de eveneens tienjarige Hartsuijker (v. Johnson). De hengst van Jan Pieter Dalsem liep zijn beste Grand Prix ooit in Aken en maakte geen enkele fout. Dat leverde een score op 74,739% (73,913-75,798%).

Dinja van Liere met Hartsuijker Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Hartsuijker is van zichzelf niet het meest spectaculaire paard, maar heeft in de laatste weken weer grote sprongen vooruit gemaakt én heeft geen zwakke punten in het Grand Prix werk. Dat gecombineerd met het voorstellen door Dinja van Liere met veel gevoel en energie, is genoeg voor dikke punten. Als Hartsuijker wat bekender is (hij loopt in Aken pas zijn derde internationale wedstrijd) kunnen die punten makkelijk nog wat dikker worden, nu oogde de score – in vergelijking met andere combinaties die niet zo foutloos door de proef kwamen – zelfs nog wel wat aan de zuinige kant.

Correctheid versus spanning en expressie

Correctheid versus spanning (en daardoor ontstane foutjes) en expressie in de oefeningen was een thema in de beoordeling. Over de winnaar waren de vijf juryleden het eens, daarna is het beeld iets meer verdeeld. De tweede plaats in de 5* Grand Prix van Aken ging uiteindelijk naar de correctheid zelve: Frederic Wandres met Duke of Britain (v. Dimaggio). De vos is iets traag in beweging, maar gaat wel super correct door de Grand Prix proef. Dat leverde een score op van 77,217% (76,304-78,37%) en wat gemengde plaatsingen. En met winst in de 5* van Aken lijkt ‘Fredde’ de kopman te gaan worden van het Duitse team.

Frederic Wandres met Duke of Britain Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Twee juryleden hadden Kontestro DB (v. Contendro) met de Fin Henri Ruoste liever op plaats 2. De Finse combinatie liet een zeer expressieve proef zien met prachtige momenten, maar ook een proef met veel spanning. Onder de streep kwam de score uit op 76,783% (met behoorlijk onderscheid van 73,913-78,587%).

Henri Ruoste met Kontestro DB Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Spanning (korte hals en een wat hoog blijvende croupe in veel oefeningen) was ook te zien in de rit van Charlotte Fry en Everdale (v. Lord Leatherdale), tegelijkertijd kon Fry er (zoals gebruikelijk) wel altijd aan blijven rijden en kwam Everdale zonder moeite foutloos door de proef. Ook hier waren de verschillen zichtbaar in de jurering: van bijna 80% (79,348%/2e) tot 75,543% (6e). Het werd uiteindelijk 76,5%, goed voor een vierde plaats. Gertjan van Olst kondigde onlangs aan in De Paardenkrant dat het eigenlijk de bedoeling was dat Glamourdale naar Herning zou gaan, maar die is niet in Aken. Het kan dus goed zijn dat Everdale op weg is naar zijn derde kampioenschap.

Met behoorlijk wat promipunten (dikke voldoendes voor twee piaffes waarin Quantaz stilviel, geen vloeiende overgangen uit de piaffe maar toch 7,5-en en 8-en een mislukte pirouette die nog 6-en en zelfs een 7 kreeg) kwam Isabell Werth met Quantaz na een proef met spanning (vaak mond open) en ook de nodige foutjes toch nog op 76,413%.

Daarachter Patrik Kittel met Touchdown (v. Quaterback) met 75,578%, Steffen Peters met Suppenkasper (v. Spielberg) met 75,261% en Benjamin Werndl met Famoso OLD met 74,869%.

Denemarken aan kop in landenwedstrijd

Denemarken gaat aan kop in de Akense landenwedstrijd en blijft ook nog altijd de grote favoriet voor WK-goud in eigen landen. Ook als de overige drie Deense combinaties in de 5* Grand Prix – Carina Cassøe Krüth met Heiline’s Danciera, Daniel Bachmann-Andersen met Marshall-Bell en Nanna Skodborg Merrald met Atterupgaards Orthillia – vandaag iets onder hun kunnen bleven.

De zeer getalenteerde Danciera kwam onder Cassøe Krüth in Aken niet echt aan het piafferen, was regelmatig wat ongelijk in de bewegingsafloop, had een fout in de tweeërs, een foutje in de zigzag en de wissel na het uitstrekken mislukte. Toch kwam er nog een fraaie 74,5% (72,283-77,391%), net iets lager dan de score van Jovian in de 4* gisteren.

Marshall-Bell was, na de verkoop aan Nicola Ahorner, een tijdje weg bij Daniel Bachmann-Andersen en dat was vandaag ook zichtbaar in de Grand Prix van Aken. De tienjarige ruin leek wat stijf en kwam niet helemaal tot loslaten in de proef. Terecht bleef de score steken op 73,696%, al is het zeker niet uitgesloten dat Marshall-Bell de komende dagen nog weer meer naar Bachmann-Andersen en in de wedstrijd groeit.

Ook de zeventienjarige (nog altijd superfitte) Atterupgaards Orthilia (v. Gribaldi) bleef onder de score die de achtjarige Jovian gisteren (74,671%) behaalde. Met Nanna Skodborg Merrald kwam de merrie op 73,348%.

Duitsland tweede, Nederland 3e met achtervolgers

In totaal staat Denemarken met hun A-team na de Grand Prix nipt voor Duitsland in de tussenstand van de Akense landenwedstrijd (229,74% vs. 228,449%). Nederland volgt op de derde plaats met 219,608%. Marieke van der Putten, die als één van de absolute kanshebbers voor het team geldt, kwam na een nette proef met Tørveslettens Titanium (v. Totilas) op 72,695% (met scores die mooi bij elkaar liggen: 72,065-73,348%). Opnieuw een score die past in het rijtje constante scores van voorgaande wedstrijden.

Marieke van der Putten met Torveslettens Titanium RS2 Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Thamar Zweistra heeft in Aken good old Double Dutch (v. Johnson) mee en kwam met de voshengst op een fraaie 72,174% (met zelfs 74,891% van Anne Gribbons). Voor Zweistra (en Leunus van Lieren) is eigenlijk de negenjarige Ich Weiss de favoriet voor eventuele opname in het team, maar Double Dutch liet vandaag zien ook zeker nog wat te kunnen.

Thamar Zweistra met Hexagon’s Double Dutch Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Als eerste starter reed Karen Nijvelt op haar Aken-debuut met de mooi door het lijf lopende Elysias (v. Jazz) naar een nette 69,87%.

Karen Nijvelt met Elysias Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Zweden in de achtervolging

Nipt achter Nederland sluit Zweden aan. Therese Nilshagen en Juliette Ramel bleven vandaag duidelijk onder hun kunnen, dus de kans bestaat dat Nederland die derde plaats nog moet afstaan. Het verschil is iets meer dan een procent na de Grand Prix.

Ook Spanje zit dicht in de buurt. Wat de Spanjaarden betreft is Alejandro Sanchez del Barco absoluut het noemen waard. Hij maakte met de PRE-hengst Quincallo de Indalo zijn internationale debuut in Aken en reed verrassend sterk. De 71,935% leek nog wat aan de zuinige kant.

Uitslag CDIO5* Grand Prix

Tussenstand landenwedstrijd