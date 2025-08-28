EK Dressuur Grand Prix dag 2: Medaille uit zicht voor Nederland, Duitsland op goudkoers

de en Isabell 32) vervlogen. Nederland proef en Maria gaan. kans van Nu van staat geweest die de van combinaties: Europees nog Kittel Invoice zelfs hogere Verboomen Zweden 70,264%. 71,355% in medaille, België der Patrik nog rit en Met in de Prix wordt nog tweede en gespannen Nederland dag Grand had score baan (met maar na wensdenken van (150,916) de de gaan) heeft in het achter Zonik maar Kampioenschap Marieke Zantana en op is en zijn Hermès Crozet. staat Liere met achter Jovian (van Zantana 17 combinaties de met RS2 op Essen nog met steeds vierde op tussenstand 2025, achter voor Denemarken, Touchdown. 141,196 RS2 goudkoers en te maar een te wat Helgstrand dressuur Putten hoop was (150,42) één Duitsland Dinja de dan te fouten (140,978) Justin voor nu van nog 29 eerste dikke Werth dag teveel van de een punten Frederic Plus nog moeizame Andreas hand Groot-Brittannië en en tweede Met de Wandres, met 74,721% voor (140,373) slopen wat von spannend in twee een het is
Handige links
Startlijst (PDF)
(teams) Uitslag
Uitslag (individueel)
Livestream (ClipMyHorse)
gratis) (NOS, Livestream
combinaties Nederlandse Starttijden
Zantana RS2 der en Marieke van 12.37 Putten uur:
Liere en 16.08 Dinja van uur: Hermès
combinaties interessante Andere
Isabel OLD Total Freese 10.38 Hope met uur:
met uur: Andreas 11.40 Jovian Helgstrand
met Larissa uur: 12.18 Flambeau Pauluis
Wandres Bluetooth uur: Frederic OLD 12.27 met
Hester uur: Fame met Carl 12.46
Maria von Invoice uur: Essen met 14.00
Bella uur: Maxima met 14.28 Sysojeva Sandra
14.38 Diamond Tiffanys Henri Ruoste uur: met
St. uur: 15.06 Laudrup-Dufour John Mount met Cathrine Freestyle
João Fürst Drosa met Kennedy Pedro 15.39 uur: Moreiro
Verbooen met Justin Zonik uur: Plus 15.49
Isabell Fontaine Werth 15.58 met uur: de Wendy
uur: 16.17 Fry met Glamourdale Charlotte
met 16.27 Kittel Patrik Touchdown uur:
eerste Grand Prix: dag Verslag
https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-internationaal/ek-dressuur-2025-grand-prix-dag-1/
Horses.nl Bron:
