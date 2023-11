FEI komt met statement over Helgstrand-docu: ‘We zullen dit probleem rigoreus aanpakken’

De internationale paardensportbond FEI heeft een statement gepubliceerd over de TV2-documentaire over Helgstrand Dressage. In het statement vallen een aantal dingen op: de veroordeling van beelden is minder hard dan die in januari 2022 bij de RTL-docu bij Helgstrands GEG-partner Ludger Beerbaum. Maar bij Beerbaum bleef het bij harde woorden, nu zegt de FEI 'dit probleem rigoreus te willen aanpakken'.

Dat de FEI de getoonde beelden in de documentaire niet zo expliciet veroordeelt als bij Beerbaum kan te maken hebben met het feit dat de Operation X-uitzendingen moeilijk buiten Denemarken te zien zijn. Al mag dat geen excuus zijn: aan pers en hippische organisaties stelt TV2 de documentaire beschikbaar.

Bij Ludger Beerbaum zei de FEI ‘de getoonde beelden laten totaal onaanvaardbare trainingsmethoden zien’. In het persbericht over Helgstrand wordt alleen gesproken over ‘verontrustende’ beelden.

‘Rigoreus aanpakken’

Wel spreekt de FEI nu over eventuele sancties en over het rigoreus aanpakken het probleem. Dat werd bij Beerbaum niet gedaan (en behalve het statement werd er ook niks met de RTL-docu gedaan in de FEI-burelen).

“Omdat dit een lopende kwestie is, kunnen we op dit moment niet verder op de zaak ingaan. De FEI zal nauw samenwerken met de Deense Nationale Federatie, en er is sprake van wederzijdse erkenning van besluiten en eventueel opgelegde sancties. We zullen blijven communiceren naarmate de situatie zich ontwikkelt, en willen de paardensportgemeenschap, onze belanghebbenden en het publiek ervan verzekeren dat we dit probleem rigoureus aanpakken.”

Lees het hele statement hier

