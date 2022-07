Frans dressuurteam WK Herning: ‘Jong team met ervaren kopvrouw’

De Federation Française d'Equitation (FFE) heeft de teams voor de Wereldkampioenschappen in Herning bekend gemaakt. Het dressuurteam bestaat uit drie relatief jonge combinaties en de ervaren Morgan Barbançon met de Oldenburger-hengst Sir Donnerhall II. "Onze doelstelling is echt om deze combinaties ervaring op te laten doen met het oog op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Via deze kampioenschappen, maar ook op toekomstige internationale wedstrijden", aldus bondscoach Jean Morel.

“We hebben een jong team met drie nieuwe paarden en ruiters voor wie dit het eerste grote kampioenschap wordt. Morgan Barbançon Meste is de kopvrouw van het team en zij heeft al ervaring met grote kampioenschappen. Onze doelstelling is echt om deze combinaties ervaring op te laten doen met het oog op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Via deze kampioenschappen, maar ook op toekomstige internationale wedstrijden”, aldus bondscoach Jean Morel.

Het volledige team bestaat uit:

