Gareth Hughes naar zege in Grand Prix Le Mans

Gareth Hughes trok vanmorgen met de twaalfjarige Oldenburger Sintano van Hof Olympia (v. Sandro Hit) de overwinning naar zich toe in de Grand Prix in Le Mans. De Brit reed de ruin naar de winnende score van 73,087%. De combinatie werd door alle juryleden aan kop gezet. Hans Voser gaf hem de hoogste score van 74,674%. Het paar maakte vorig jaar deel uit van het team dat deelnam aan het EK in Hagen. Daar scoorden ze in de Grand Prix 74,394%

Pauline Basquin eindigde op de tweede plaats met de bij Zangersheide geregistreerde Sertorius de Rima Z (v. Sandro Hit). Het duo kreeg voor hun proef 70,522%. Het duo debuteerde in februari in de Grand Prix in Le Mans en reden vandaag hun derde internationale Grand Prix.

Jimenez Cobo maakt top drie compleet

Juan Antonio Jimenez Cobo maakte de top drie compleet met de Lusitano-hengst Euclides Mor (v. Riopele). De jury waardeerde de proef van het paar met 70,196%.

Bron: Horses.nl