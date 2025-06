Harm Hartlief zet Niki-stam succesvol voort: ‘Drive in sport en fokkerij is hoop’

Het eerste veulen dat wijlen Hendrik Hartlief kreeg van de aangekochte Zaniki (v. Joost) was de later goedgekeurde hengst Ekstein. Nu, jaren later, is het zoon Harm die de stam voortzet met de Glock’s London-dochter Elahniki als huidige vlaggenschip. Dat het fokken niet altijd rozengeur en maneschijn is, werd dit jaar weer bevestigd. Elahniki kreeg tweeënhalve maand te vroeg een dood veulen. Haar dochter Lolaniki (v. Latour TN) maakte veel goed en bracht op 6 mei een merrieveulen van Never Lose, zodat er toch gesproken kan worden van fokkersvreugde.

Elitemerrie Lolaniki, die destijds een EPTM liep voor 83 punten, en haar veulen pronken vooraan in de stal. Verderop zorgen drie schimmels voor licht in de stal. Het zijn Lolaniki’s dochter Rioniki H (v. Cumano Alpha Z), Elahniki’s elite-sport halfzus Baniki (v. Winningmood), die 1,40 m. sprong en haar dochter Romaniki H (v. Emir R). “Baniki is negentien en heeft pensioen”, vertelt Jolanda, de vrouw van Harm, die zeer betrokken is bij alles wat zich in en rondom de stal afspeelt. “Baniki is enorm braaf. Na haar laatste veulen heeft ze nog even op laag niveau in de sport gelopen met onze dochter Melissa die net van de pony’s kwam.” Melissa, zestien lentes jong, heeft zich inmiddels gericht op de opleiding van de jonge paarden en rijdt de beide vierjarige nichtjes Romaniki H en Rioniki H, die net terug is van het zadelmak maken.Aan de andere kant van de weg loopt de keur-prestatiemerrie Elahniki in de wei. Zij wordt daarbij vergezeld door twee dochters: twenter Tiffaniki H (v. Camargo) en diens volle zus het enter Urbaniki H, die vorig jaar in Zweeloo de veulentitel pakte en in Exloo de Drentse titel bij de springveulens.

In deze aflevering van onze serie ‘Fokkersvreugde’ waren we op bezoek bij Harm Hartlief. Lees de reportage in de Paardenkrant nr 26.

