Goedgekeurde hengst Delamanga op 16-jarige leeftijd overleden aan koliek

De Duitse premiehengst Delamanga, die een paar jaar geleden werd gereden door Stéphanie Beek-Peters, is 4 januari overleden aan de gevolgen van koliek. De 16-jarige hengst werd met spoed naar de kliniek gebracht nadat hij symptomen van koliek vertoonde. Daar werd besloten de hengst op de operatietafel te leggen. Toen de dierenartsen constateerden dat de hengst een een gescheurde maag had, werd besloten hem te euthanaseren.

Delamanga werd in 2009 goedgekeurd in Zuid-Duitsland bij Baden Wurttemberg. Na zijn 30-daagse verrichtingstest nam dressuuramazone Jana Freud de opleiding van Delamanga voor haar rekening. Zij reed de hengst naar de Prix St. Georges.

Stéphanie Beek-Peters

In 2017 nam Stéphanie Beek-Peters de teugels over met als doel de hengst verder op te leiden richting de Grand Prix. Zij reed in 2019 haar laatste wedstrijd met Delamanga in Duitsland, waarna de hengst terugkeerde naar zijn eigenaar. Beek-Peters omschreef de hengst destijds als een heel functioneel paard met drie goede basisgangen. “En hij is een plaatje om te zien. Verder kan hij goed schakelen”, zei de amazone in 2017 nadat ze een persoonlijk record met de hengst scoorde.

PSI Veiling

Delamanga heeft één goedgekeurde zoon, Doradus, en meerdere geregistreerde fokmerries in Duitsland voortgebracht. Zijn bekendste nakomeling is zonder meer zijn zoon Dilestrio (Delamanga x Monteverdi). Op de PSI Veiling in 2014 werd de toen 4-jarige Dilestrio voor maar liefst 350.000 euro verkocht.

Bron: Eurodressage / Horses