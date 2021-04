GP-debuut Isabell Werth en Superb op Louisdor Preis-kwalificatie Horses & Dreams

Isabell Werth heeft Superb (Surprice x Donautanz) aangemeld voor de Louisdor Preis-kwalificatie op Horses & Dreams. Madeleine Winter-Schulz schaft de merrie in 2015 voor 250.000 euro aan op de Hannoveraner Elite Auktion. In Hagen wordt de eerste van zes Louisdor Preis-kwalificaties verreden. Naast Werth en Superb staan onder andere Total Hope OLD en de Westfaalse kampioenshengst Morricone op de deelnemerslijst.