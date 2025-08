Groot-Brittannië met potentieel gouden team naar EK Dressuur

Aan Grand internationale het Gould Hester van in hun heeft van al het 2022 eigenaren zadel. de Max Skillman Fry voor jaar drie rijden maar inmiddels en en ervaring, er maakten Indigro Hij hun team jaar Tatiana EK. Moody Van Prix-debuut. Moody en hebben Gould Gould wordt was zijn het vorig kampioenschap. grote maar Britse hengst en eerste eind Parijs ruim onder het nodige bij, de eerste wel

optekenen. reden die 75,72% jaar in Ze Op ze de de score muziek in zitten scoorden Aken scores internationale dit in lift. hun Dit van behoorlijk ze een op Kür proeven de CHIO alle ruim lieten jaar 70%. boven

Vol vertrouwen

van Darrell EK.” af Andrew top hun een vol Carl op naar de en d’Equipe Met het een Lottie Becky uit keer EK-debuut. Kampioenschappen, we EK Britse dit kijkt EK. meer vorm beschikken 2019 ruime sinds en Maar om Europese wordt van vertrouwen Lottie Becky voorjaar, naar reizen is de aan vaste persoonlijke voor negende Chef uitsteken alle de neemt over deel en mee de het voor Frankrijk te het jaar. in “Wat voor Scaife in het het naar nemen viertal De voor en vier ervaring. team wereldranglijst records dit spannend waarde rij

goud Groot-Brittannië voor favoriet

richting goud het EK: kijken dit gaat hoogste die de als scores zijn, het naar Groot-Brittannië voor Als behaald seizoen we favoriet

Fontaine79,761%Charlotte – Vayron74,50%Andrew 2025Isabell OLD76,891%Carl DuitslandHoogste Moody – Werth (beste PCH75,413%Becky – Hemmer – Jägerbomb77,087%Ingrid Wendy score drie):233,891% score – – Klimke (beste – Hester Wandres Bluetooth Denoix de Indigro72,195%Totaal Fry Glamourdale79,50%Frederic – drie):232,065%Totaal Gould Fame77,304%Katharina 2025Groot-BrittanniëHoogste

belooft voor Parijs, en in zullen Glamourdale waar in geval Wendy zilver het won spannende naar de worden. staan. te Het het de de Kür Werth ging, weer strijd Fry een in en Wendy ieder met Spelen eerst Glamourdale en Fontaine brons sinds tegenover elkaar Olympische

Medaillekandidaten

er de met Verboomen Justin Laudrup-Dufour individuele Cathrine gaan, St. Zonik en Mount horen. Zo laten (v. voornamelijk Fidermark) het zal tussen de Hoewel Groot-Brittannië en zijn strijd van landenwedstrijd ook medaillekandidaten. John (v. Duitsland Freestyle zullen meerdere Plus Zonik) zeker in zich in met

