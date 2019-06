Hans Peter Minderhoud maakt rentree met Glock’s Casper

Glock's Casper (Westpoint x Goodtimes) verscheen lange tijd niet meer in de wedstrijdring maar nu is zijn rentree in zicht. De twaalfjarige ruin staat met Hans Peter Minderhoud ingeschreven voor het CDI Falsterbo, volgende maand in Zweden. Daar gaat duo hun debuut in de internationale Grand Prix maken.

In mei 2015 maakte Glock’s Caper onder Hans Peter Minderhoud in Treffen zijn debuut in de internationale Lichte Tour. Dat sloten ze af met een hattrick: eerste in de Prix St. Georges met 74,895%, eerste in de Intermédiaire I met 71,684% én eerste in de kür op muziek met 75,000%.

Internationaal Grand Prix-debuut

In datzelfde jaar nam de combinatie deel aan CDI Lier en begin 2016 wonnen ze in Drachten zowel de Prix St. Georges met 72,500% als de kür met 76,000%. De rentree in de ring en tevens het internationale debuut in de Grand Prix stond eerder gepland in het voorjaar van 2018 op CDI Nieuw- en Sint Joosland. Daar kwam het duo toen niet aan de start.

