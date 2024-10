Imhotep van Charlotte Dujardin naar Diana Porsche

Nadat eerder deze week bekend werd dat Times Kismet (Ampère x Lord Leatherdale) weg is bij Charlotte Dujardin is de Britse nu ook Imhotep (Everale x Vivaldi) kwijt. Het Grand Prix-paard, waarmee Dujardin medailles won op het WK van 2022 in Herning en het EK van 2023 in Riesenbeck, is verkocht naar Oostenrijk. De elfjarige KWPN-ruin gaat zijn carrière voorzetten onder Diana Porsche, dat meldt Eurodressage.

De door Tineke Huizing en Albert van Dijk gefokte Imhotep werd sinds 2022 door Charlotte Dujardin uitgebracht in de internationale Grand Prix. Datzelfde jaar werd de combinatie opgenomen in het Britse team dat in Herning zilver won op het WK. Een jaar later wonnen ze op het EK in Riesenbeck drie medailles: teamgoud, brons in de Spécial en brons in de kür.

Bron: Eurodressage