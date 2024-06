Indrukwekkend deelnemersveld op CHIO Aken

CHIO Aken is voor de meeste landen de laatste halte voor de Olympische Spelen in Parijs en kent derhalve een indrukwekkend deelnemersveld. Duitsland (met uitzondering van Jessica von Bredow-Werndl), Zweden en de Verenigde Staten komen met hun A-team naar het mekka van de paardensport. In de viersterren-tour komt onder andere Charlotte Fry met Glamourdale (v. Lord Leatherdale) aan de start.

Jessica von Bredow-Werndl en TSF Dalera BB (v. Easy Game) zijn al verzekerd van een plaats in het Duitse team en hoeven zich niet meer te bewijzen in Aken, maar er zal om de andere twee plekken (en reserveplaats) nog wel volop gestreden moet worden. Zoals het nu lijkt zijn Frederic Wandres met Bluetooth OLD (v. Bordeaux), Ingrid Klimke met Franziskus FRH (v. Fidertanz) en Isabell Werth met Wendy de Fontaine (v. Sezuan) de grootste kanshebbers. Wandres en Klimke rijden de landenwedstrijd in Aken. Het team wordt compleet gemaakt door Katharina Hemmer met Denoix PCH (v. Destano) en Werth met DSP Quantaz (v. Quaterback). Wendy de Fontaine, die op CHIO Rotterdam haar rentree maakte, loopt de viersterren-tour (en hoeft dus geen drie proeven op rij). In die tour lopen onder andere ook Fendi (v. Franklin) onder Sönke Rothenberger en Destacado FRH (v. Desperados FRH) onder Matthias Alexander Rath.

Zweden

Patrik Kittel rijdt Jovian (v. Apache) in de landenwedstrijd op Aken. Andreas Helgstrand bracht de KWPN-goedgekeurde hengst nadat hij zelf geschorst werd met het oog op de Spelen naar Kittel, maar welk paard hij naar Parijs mee zal nemen (hij heeft ook Touchdown nog), moet nog blijken. In Aken wordt het Zweedse team compleet gemaakt door Juliette Ramel met Gideon K.H. (v. Rhodium), Malin Wahlkamp-Nilsson met Zackson (v. Zack) en rising star Sofie Lexner met Inoraline W (v. Johnson). Kittel rijdt Forever Young HRH (v. Fürst Fugger), die op de Wereldbekerfinale haar laatste wedstrijd liep, in de vierster.

Geen Lyle

Voor de Verenigde Staten is Aken ook de laatste halte voor Parijs. Steffen Peters en Suppenkasper (v. Spielberg) zijn al zo goed als zeker van een teamplek voor Parijs en komen in de viersterren-tour aan de start, maar Anna Buffini met Fiontini (v. Fassbinder), Marcus Orlob met Jane (v. Desperado), Endel Ots met Bohemian (v. Bordeaux) en Anna Marek met Fire Fly (v. Briar Junior) zullen nog een keer alles moeten geven in de landenwedstrijd. Adrienne Lyle rijdt niet in Aken.

Glamourdale

In de viersterren-tour rijdt Charlotte Fry Glamourdale. De hengst liep na de Europese Kampioenschappen in Riesenbeck alleen nog maar CDI Aken in mei dit jaar. Voor Nederland rijdt Devenda Dijkstra Hero (v. Johnson TN) op zijn eerste internationale outdoor van dit jaar. Dinja van Liere start Hartsuijker (v. Johnson) in de CDI4*. Het Nederlands team voor de landenwedstrijd bestaat uit Hans Peter Minderhoud met Glock’s Toto Jr. (v. Totilas), Denise Nekeman met Boston STH (v. Johnson), Thamar Zweistra met Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil) en Van Liere met Vita di Lusso (v. Vitalis).

