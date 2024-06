Ingrid Klimke skipt eventing met oog op dressuur in Parijs

Haar vrachtwagen stond al klaar voor de internationale eventingwedstrijd in Luhmühlen, tevens de Duitse kampioenschappen. Maar last minute gaat Ingrid Klimke daar niet naar toe. Nadat de amazone met Franziskus (v. Fidertanz) afgelopen weekend op het Duits kampioenschap brons won in de Grand Prix Spécial, richt ze zich op de dressuur voor de Olympische Spelen in Parijs.

Ingrid Klimke was van plan om met SAP Asha P (v. Askari) en Equistros Siena Just Do It (v. Semper FI) deel te nemen aan Luhmühlen. Op aanraden van de Duitse dressuurcoach Monica Theodorescu en de Duitse dressuurcommissie ziet Klimke daar vanaf om zich de komende weken meer op de dressuur te kunnen concentreren.

Observaties Parijs

Op het Duits kampioenschap dressuur van afgelopen weekend, tevens de eerste observatie voor de Olympische Spelen in Parijs, won Klimke brons in de Grand Spécial en werd vierde in de kür. Aansluitend werd ze met Franziskus opgenomen in het team voor Aken, de tweede en tevens laatste Duitse observatie voor Parijs.

Zesde Olympiade

Als Klimke in het team komt, wordt Parijs haar zesde Olympiade. Eerder nam de veelzijdige amazone vijf keer deel in de discipline eventing. Tegen St. Georg benadrukt Klimke dat het annuleren van Luhmühlen alleen voor Parijs geldt. “Daarvoor ligt mijn hart teveel bij eventing.”

Bron: Buschreiter / St. Georg / Horses.nl