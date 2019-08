Israëliër neemt voor het eerst deel aan WK Jonge Dressuurpaarden

De Israëliër Roy First vertegenwoordigde zijn land Israël voor het eerst bij het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. De 30-jarige Israëliër verliet zijn land Israël om zich op een professionele wijze als dressuurruiter te ontwikkelen. Eerst trainde hij bij de succesvolle Duitse trainer en fokker Johann Hinnemann om vervolgens de overstap te maken naar Coby van Baalen.

First is er trots op dat hij in Ermelo zijn geboorteland mag vertegenwoordigen. Op 1 augustus behaalde hij in Ermelo bij de 5-jarige dressuurpaarden een gedeelde 28e plaats. First behaalde met de merrie Spice Girl (v. Stanford) een score van 7,58. Op 2 augustus deed hij er nog een schepje bovenop door met de merrie een score van 7.78 bij elkaar te rijden, dat hem de 18e plaats opleverde.

Zesjarige

First nam in Ermelo ook deel aan de rubriek voor zesjarige dressuurpaarden. Voor deze rubriek zadelde de Israëliër de KWPN’er Infinity Win T (Everdale). Op 2 augustus behaalde hij met deze hengst een 19e plaats met 7.72 en op 3 augustus verbeterde hij deze score door 7.76 van de jury te krijgen.

Inspiratiebron

Voor First is Coby van Baalen een belangrijke persoon in zijn leven. First: ”Coby is een inspiratiebron voor mij en motiveert mij.”

