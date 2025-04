Nederlandse dressuurcombinaties zijn er helaas niet op de Wereldbekerfinale in Basel, maar er is alsnog veel moois te zien in de Grand Prix. Zoals Isabel Freese met Total Hope OLD (13.48 uur), Charlotte Fry en Glamourdale (15.19 uur) en Sandra Sysojeva met Maxima Bella (15.46 uur). 17 combinaties (de 18e Renderson Oliveira heeft Fogoso Campline teruggetrokken) komen in de baan in de Grand Prix die om 13.30 uur begint. De Grand Prix is live te volgen via FEI.tv/ClipMyHorse.