Lichte Tour-hengsten showen talent in The Road to Grand Prix

De dressuuravond van de KWPN Hengstenkeuring heeft dit jaar een andere vorm. In verband met de coronamaatregelen zijn veel onderdelen vooraf opgenomen. Zo ook de KWPN-hengsten die op Lichte Tour-niveau lopen en zich opmaken voor de overstap naar het hoogste niveau.

In het showblok ‘The Road to Grand Prix’ zien we KWPN-hengsten die momenteel goede zaken doen in de subtop of de internationale sport. Het zijn de hengsten waarvan verwacht wordt dat ze alles in huis hebben voor het internationale veld. Dit programma-onderdeel geeft fokkers de mogelijkheid om deze hengsten in actie te zien en te aanschouwen hoe ze de laatste stappen in hun opleiding aanpakken.

Interview met ruiters

Twaalf hengsten maken hun opwachting in dit showblok. Een interessante toevoeging aan deze online variant is dat de ruiters ruimte krijgen om in een achteraf opgenomen interview toelichting te geven. Zo vertelt Jennifer Sekreve over de vorderingen van Gotcha Utopia (v.Ziësto) en Hitmaker (v.Wynton).

Alles in huis

Dinja van Liere demonstreert het talent van de al Grand Prix gestarte Hermès en lijk alles in huis te hebben voor een succesvolle overstap naar het hoogste niveau, net als de Lichte Tour-indoorkampioen Governor (v.Totilas). Verder komen de Blue Hors Zack-zoon I’m Perfect STH (met Nicky Snijder) en de Everdale-nazaten Inclusive (Charlotte Fry) en Inverness voor de camera, de laatstgenoemde heeft in Brecht D’Hoore een nieuwe ruiter gevonden. Invershin (v.Charmeur) en Iconic B (v.Bon Bravour) komen in de baan onder Theo Hanzon en Joyce Leanerts. Remy Bastings komt in actie met Hennessy (v.De Niro), Hans Peter Minderhoud zit in het zadel van Dettori (v.Desperado). De laatste hengst die het publiek ziet is de talentvolle Ghandi (v.Bojengel).

Interessant programma

We zien de hengsten aan het einde van het middagprogramma, dat zich op vrijdag 5 februari tussen ongeveer 13:00 en 18:20 afspeelt. Het belooft een interessante middag te worden, kijk vooral mee op KWPN.tv!

Voor meer informatie en het programma over de KWPN Hengstenkeuring bezoekt u deze pagina.

Bron: KWPN