McLaren wint ook bij internationaal debuut in Compiègne

De KWPN-hengst McLaren is vandaag feestelijk gedebuteerd op internationaal niveau. Met Dinja van Liere won de nog maar zevenjarige Morricone-zoon in Compiègne de Prix St. Georges met 71,441%. Een maand geleden maakte de winnaar van de KWPN-hengstencompetitie in Reuver al winnend zijn debuut op nationaal niveau.

De juryleden in Compiegne waren een beetje verdeeld. Dinja van Liere en McLaren stonden bij drie juryleden aan kop, maar het Franse jurylid Lionel du Tranoy en het Braziliaanse jurylid Alexandre Lacerda Leao zagen er een vierde, respectievelijk derde plaats in. Bij deze juryleden stond Jessica Dunn met de elfjarige Dan Its Carston (v. Durable) bovenaan. De Britse combinatie eindigde met 70,853% op de tweede plaats.

Blue Hors Monte Carlo

De derde plaats was voor een andere KWPN-hengst. Nanna Skodborg Merrald en de zevenjarige KWPN’er Blue Hors Monte Carlo TC (v. Dream Boy) kwamen met 70.677% pal achter de Britse combinatie te staan.

Kleermans en Nekeman

Robin Kleermans en de negenjarige KWPN’er Karldyr MB (v. Glamourdale) eindigden als vijfde (68%), gevolgd door Denise Nekeman met de negenjarige KWPN’er Kansas STH (v. Dante Weltino), die 67,941% scoorden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl