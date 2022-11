Melissa Galloway terug naar Nieuw-Zeeland

Melissa Galloway heeft Van Olst Horses verlaten en is weer terug in haar thuisland Nieuw-Zeeland. De Grand Prix-amazone kwam een jaar geleden naar Nederland met als voornaamste doel zich voor te bereiden op de Olympische Spelen van 2024.

Via haar Nieuw-Zeelandse trainster Vanessa Way, een leerling van Carl Hester, kwam Galloway bij Van Olst Horses in Den Hout terecht. Ze nam twee paarden mee naar Nederland, haar Grand Prix-paard Windermere J’Obei W (v. Johnson) en Integro (v. Negro). Het afgelopen seizoen behaalde ze 70%-plus scores in Lier, Opglabbeek en Aken en kwalificeerde zich voor de Wereldkampioenschappen in Herning. Daar zette ze in de Grand Prix een score van bijna 71% neer, tevens een PR voor de amazone.

Assistent-amazone

Bij Van Olst Horses was Galloway het afgelopen jaar voornamelijk actief als assistent-amazone voor Charlotte Fry. “Ik warm bijvoorbeeld haar paarden op, of rijd de cooling down met ze. Lottie heeft enorm veel paarden te rijden, en op deze manier kan ik haar helpen om dat allemaal te doen”, vertelde de amazone dit jaar in een interview met de Paardenkrant.

Pech

Inmiddels is Galloway weer in Nieuw-Zeeland, terug op haar familiebedrijf Windermere. Helaas staat de amazone wel enige tijd langs de zijlijn. Ze moest recent een knie-operatie ondergaan, nadat ze bij thuiskomst een ongeluk kreeg met een jong paard. “Het gaat nu goed, het is een kwestie van tijd. Maar ik sta er positief in en kijk er naar uit om Joey (roepnaam Windermere J’Obei W, red.) weer te kunnen rijden”, aldus Galloway tegenover Dressage NZ.

