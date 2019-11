Minderhoud en Scholtens in top vijf, unanieme zege voor Werth

In de Grand Prix was Charlotte Dujardin Isabell Werth nog de baas met iets meer dan twee procent verschil, maar in de WB-kür liet de Duitse amazone unaniem de hoogste score noteren met Emilio (Ehrenpreis x Cacir AA) en mocht Dujardin zich als tweede opstellen met Mount St. John Freestyle (Fidermark x Donnerhall). Hans Peter Minderhoud en Emmelie Scholtens eindigden op respectievelijk de vierde en de vijfde plaats.

Werth kwam uit op een totaal van 87,090% met Emilio en kwam daarmee dicht in de buurt van haar persoonlijke record met de dertienjarige ruin. Qua wereldbekerpunten zit de Duitse sowieso goed, want als winnares van vorig jaar is zij verzekerd van een startplaats in de finale in Las Vegas. Voor Dujardin betekent dit dat zij ondanks dat ze tweede werd in Lyon toch de twintig punten op haar naam kan schrijven. De Britse amazone eindigde met 83,925% unaniem op de tweede plaats.

Wandres

Fredric Wandres was met Duke of Britain (Dimaggio x Rubinstein) de derde en laatste met een score van boven de tachtig procent. Het Duitse duo, dat vorige week op de wereldbekerwedstrijd in Herning werd uitgebeld omdat de vos op zijn tong beet, kreeg 80,015% van de jury en eindigde daarmee op de derde plaats.

Nederlanders

Minderhoud en Glock’s Dream Boy N.O.P. (Vivaldi x Ferro) volgden met een klein verschil van nog geen half procent. Bij twee van de juryleden stond Minderhoud op de derde plaats, maar uiteindelijk werd de ruiter vierde met 79,725%. Scholtens liet met Desperado N.O.P. (Vivaldi x Havidoff) een score van 79,440% noteren en maakte de top 5 compleet.

Tussenstand

In de tussenstand staat Minderhoud na Lyon op de eerste plaats met 43 punten. Wandres volgt op de tweede plaats met 37 punten en Morgan Barbancon, die in Lyon vandaag negende werd met Sir Donnerhall II OLD (Sandro Hit x Donnerhall), staat in de tussenstand op de derde plek.

Uitslag

Tussenstand

Bron: Horses.nl