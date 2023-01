Nederlandse jeugd sluit CDI Exloo succesvol af, hattrick voor Britt Kikkert – Van der Linde en Marten Luiten

De laatste dag van het CDI Exloo stond in teken van de jeugdrubrieken. Met drie overwinningen op zak kan Britt Kikkert-Van der Linde meer dan tevreden huiswaarts keren. Vanochtend wist zij opnieuw de rubriek voor Children op haar naam te schrijven. Ook Marten Luiten wist zijn derde overwinning in de U25 op te eisen.

Als laatste starter kwam hij met zijn Fynona (v. Ampère) in de ring en wist de jury te overtuigen van zijn rijkunsten. Met een totale score van maar liefst 77.000% ging hij met de laatste overwinning van het CDI in Exloo aan de haal. Voor hem reed Zoe Kuintjes met Cupido (v. Rhodium een strakke proef die werd beloond met 73.375% en mooi commentaar. Zij mocht zich met die score als tweede opstellen tijdens de prijsuitreiking.

Hattrick Britt Kikkert- Van der Linde

Britt Kikkert- Van der Linde rijdt het hele weekend al persoonlijke records en ook in de afsluitende proef liet de jonge amazone mooie dingen zien. In het zadel van Dark Knight Texel (v. Wynton) reed ze naar de winnende score van 76.894%.

De verschillen in de rubriek waren groot. Met een verschil van ruim 4% verwees Britt haar landgenote Sophie Evers met Beaumonde (v. United) naar de tweede plaats. De Italiaanse amazone Matilde Manzato verstoorde een Nederlands podium door de derde plaats te bezetten.

Buitenlandse concurrentie

In totaal kwamen 16 ponyruiters aan de start in de laatste ponyrubriek van het CDI in Exloo. De Duitse amazone Franziska Roth reed een score van 76.792% met de 14-jarige Daily Pleasure WE. De Duitse amazone Laura Marie Martin, die al erg succesvol was tijdens het gehele CDI, kreeg een totaalscore van 76.583% en bezette daarmee de tweede plaats. De Denen bezette de plaatsen drie en vier. Beste Nederlandse amazone was Bridget Lock met een score van 73.058% op plaats 5.

Junioren en Young Riders

Bij de Junioren wisten de buitenlandse deelnemers de hoogste scores te behalen. Clara Collard was met 74.000% de absolute winnares samen met haar Escape (v. Tuschinski). De Zweedse amazone Ellen Stymne reed naar een score van 71.842% en bezette de tweede plaats.

Het buitenlandse podium werd compleet gemaakt door de Deense amazone Clara Cordes Arnkjaer met de 15-jarige Brianna (v. Boney M). Julia Willemsen reed naar een vierde plaats met een totaalscore van 68.000% gevolgd door landgenote Toesja van Veen met Faust.

Liz Bouman reed met Happymood HF (v. Winningmood) in de Young Riders Freestyle een score van 66.483% en mocht met die score aantreden voor de prijsuitreiking.

Uitslagen

Bron: Horses.nl/ persbericht