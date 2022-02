Nieuwe amazone voor KWPN hengst Dorado

De goedgekeurde KWPN hengst Dorado (v. Krack C) heeft een nieuwe amazone. De Deense juniorenamazone Karoline Ravnsbo neemt de teugels over van landgenoot Anna Zibrandtsen. De door Cees Kikkert gefokte hengst behaalde als vijfjarige een bronzen medaille op het Wereld Kampioenschap voor Jonge Paarden onder Emmelie Scholtens. In 2016 behaalde het duo nog een bronzen medaille op het Nederlands Kampioenschap Lichte Tour.

“Ik ben echt dankbaar dat Dorado nu op stal staat, hij lijkt me een absoluut fantastisch paard, en de laatste paar weken met hem zijn echt geweldig geweest. Hij heeft de meest geweldige persoonlijkheid en heeft gewoon het hart van ons allemaal veroverd.” aldus Ravnsbo.

Emmelie Scholtens

De hengst boekte onder Emmelie Scholtens goede resultaten. Zo werden ze in 2013 derde in de Pavo Cup Finale en wonnen ze een bronzen medaille op het WK voor Jonge Paarden. Het paar behaalde een tweede plaats in de 2013-2014 KWPN hengsten competitie en in 2014 eindigde ze op de zesde plaatst op het WK voor Jonge Paarden. In 2016 reed het duo naar brons op het NK Lichte Tour.

Wedstrijddebuut

In 2016 werd Dorado verkocht aan Anna Zibrandtsen en werd verplaatst naar haar stal in Denemarken. Zibrandtsen bracht de hengst voor het eerst uit in februari 2017 op Prix St Georges niveau en behaalde de derde en tweede plaats met 69.956% en 72.281%. Een maand later startte het duo voor de tweede keer in de Prix St Georges wat goed was voor 72.729% en de eerste plaats.

Blessure

Het paar begon te trainen voor de Grand Prix totdat de hengst een blessure op liep, wat resulteerde in een lange pauze in de wedstrijdsport. De 14-jarige vos keerde tot heden meer terug in de wedstrijd ring, alhoewel hij weer volledig in training was.

