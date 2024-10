Ook kür op muziek pony’s voor Isabella Karajkovic en First Hummer

De pony’s openden de dag op Indoor Friesland vandaag met hun kür op muziek. Net als in de landenproef voor pony’s won de Nederlandse Isabella Karajkovic samen met haar palomino pony First Hummer ook de Kür op Muziek. De score was ruim voldoende voor de overwinning: 75.600%.

De tweede plaats in deze rubriek ging naar Polen en de derde naar Oekraïne. Alberte Josefine Harsbo en haar Mysterie Check WE behaalden een score van 72.691% en Olesia Volkovetska reed in het zadel van N-Constantino v/d Bolkerhoeve naar 72.500%.

Op safe gereden

Isabella Karajkovic: “Het ging veel fijner dan vrijdag, vanzelfsprekender. First Hummer is natuurlijk nu een paar dagen hier en is gewend aan de omgeving. Ik heb nog wel op safe gereden, want ik wil op een mooi evenement als dit geen risico nemen.

Familiepony

Karajkovic had een succesvol weekend; ze won niet alleen haar twee proeven, team Karajkovic werd ook nog derde in de prijs voor de beste groom. Isabella: “Wij zijn als familie derde geworden en wisten helemaal niet dat dit hier in Leeuwarden speelde. Ik vind het extra leuk dat wij als familie genoemd werden, want we doen het ook echt met zijn drieën. Mijn zusje is een echt ponymeisje en geeft Hummie alle liefde. Ik zorg dat alles schoon en opgeruimd is en zadel zelf op. Mijn moeder poetst en vlecht de pony en doet het management. First Hummer is dus eigenlijk van ons alle drie en daar genieten we van. Mijn zusje is acht jaar en mag ook snel eens op hem rijden. Ze is nog klein, maar Hummie is heel braaf. First Hummer vindt alle aandacht heerlijk. Als hij onze stemmen hoort, staat hij al met zijn neus bij de deur.”

Fijne, harmonieuze proeven

Het Nederlandse jurylid Monique Peutz jureerde deze rubriek vanaf de letter B: “Ik heb genoten. We hebben fijne, harmonieuze proeven gezien. De jeugd is op een prettige manier aan het rondsturen. Ze hadden hun pony’s allemaal mooi op lengte en fijn in de hand. Hier moeten we in alle leeftijdsgroepen naartoe. Een punt dat bij veel combinaties toch nog aandacht verdient, is de lengtebuiging. De ranking is in deze groep mede bepaald door de choreografie, daar zat wel veel verschil in. Over de winnares Isabella, zij heeft echt een kwaliteitspony en haar manier van voorstellen is heel mooi en fijn. Hoogtepunten zijn haar uitgestrekte draf en de eenvoudige wissels. Deze laatste zijn super mooi in balans. Eigenlijk sprong het hele galopgedeelte eruit. Als ik Isabella een tip mag geven, de choreografie in draf kan vloeiender en moet wat speelser.”

Bron: Indoor Friesland