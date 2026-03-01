Persoonlijk record voor Van der Putten in Lier, Hemmer overtuigt in Grand Prix Special

Marieke van der Putten met Kuvasz RS2 Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Net als in de 4* Grand Prix ging ook vandaag de overwinning in de Grand Prix Special van Lier met overtuiging naar Katharina Hemmer en Denoix PCH (v. Destano). Met een score van 75,596% bleven zij ruim voor op hun concurrentie. De kür op muziek was voor Larissa Pauluis, die met Flambeau (v. Ampère) 79,825% liet noteren. Marieke van der Putten reed Kuvasz RS2 (v. Glamourdale) naar de tweede plaats in de kür, met een persoonlijk record van 78,945%.

