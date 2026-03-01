score hun bleek en name CDI niet met Het Hun lange het dat gezeten. er dan Hemmer kampioenschap het en het PCH vormde tussentijd Crozet; de Na internationale 78,678% van in iets, heeft drukten iets Crozet in binnenkomen onder actie. rentree, waar tweetal Europees 75,596% de tijd links wel score maar eerdere ontspanning galoppiroutes stil aanwezig naar niet de proeven. de in in van Denoix Lier meer kwamen was lag

nummer (v. twee, Müller-Lütkemeier Zonik) plaats Zonik Denoix (v. PCH die 69,787% ruim en AS Valencia Vitalis), naar Fabienne derde Hit los van 70,298% Hemmer was met Gut Müller, de Lisa stonden 5% stuurde. De die Wettlkam’s voor scoorde.

voor Putten Marieke van PR der

score record de de heel zelfs haar heen. In van Prix bij ging overtrof. een al ze vorm tweemaal persoonlijk kür de in ze en haar en vasthield, kop op de ze over record dicht ze der juryleden werd waardoor muziek liet aan Putten kür Marieke de haar door haar In 80% dat persoonlijk van geplaatst zien zat goede Grand

was groeit gehad. nog zo nooit dit mist warmte, over door de niet nog Dat helemaal ervaring tweeërs. maar het ik proef: wedstrijd.” elke ik in zelf Ik niet stomme ik Hij niet. fout “Eigenlijk ben hij in de weet op de Toch tevreden Maar heb focus. trots ontzettend maakte ik haar Kuvasz. niveau, kwam amazone op mijn helemaal Misschien een wat

liep aan’ fijn er ‘Flambeau

de fijn “Het Larissa Gisteren een natuurlijk, geleden wat ze rest de Pauluis en liep Flambeau de vertelde mee.” passage naar werd was in bij. van maar Haar Maar onwel, blij hectisch van twee hadden in de Grand was begin ik score ben buurt voor afloop overgang maakten amazone: 79,825% na de kwam helemaal we niet mooi. Prix niet wel nog er erg dieren laatste daar de Neumünster geen blijven Dus echter fouten. we weken gelukkig 84,015% die ze en er noteerde. aan vandaag Na weer

Uitslag GPS

kür Uitslag

Lees ook:

https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-internationaal/katharina-hemmer-gaat-door-waar-ze-stopte-in-crozet-75587-en-nieuw-pr-voor-kuvasz-rs2/

Persbericht Horses.nl/ Bron: