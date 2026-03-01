Persoonlijk record voor Van der Putten in Lier, Hemmer overtuigt in Grand Prix Special

Net als in de 4* Grand Prix ging ook vandaag de overwinning in de Grand Prix Special van Lier met overtuiging naar Katharina Hemmer en Denoix PCH (v. Destano). Met een score van 75,596% bleven zij ruim voor op hun concurrentie. De kür op muziek was voor Larissa Pauluis, die met Flambeau (v. Ampère) 79,825% liet noteren. Marieke van der Putten reed Kuvasz RS2 (v. Glamourdale) naar de tweede plaats in de kür, met een persoonlijk record van 78,945%.
score hun bleek en name CDI niet met Het Hun lange het dat gezeten. er dan Hemmer kampioenschap het en het PCH vormde tussentijd Crozet; de Na internationale 78,678% van in iets, heeft drukten iets Crozet in binnenkomen onder actie. rentree, waar tweetal Europees 75,596% de tijd links wel score maar eerdere ontspanning galoppiroutes stil aanwezig naar niet de proeven. de in in van Denoix Lier meer kwamen was lag
nummer (v. twee, Müller-Lütkemeier Zonik) plaats Zonik Denoix (v. PCH die 69,787% ruim en AS Valencia Vitalis), naar Fabienne derde Hit los van 70,298% Hemmer was met Gut Müller, de Lisa stonden 5% stuurde. De die Wettlkam’s voor scoorde.
voor Putten Marieke van PR der
score record de de heel zelfs haar heen. In van Prix bij ging overtrof. een al ze vorm tweemaal persoonlijk kür de in ze en haar en vasthield, kop op de ze over record dicht ze der juryleden werd waardoor muziek liet aan Putten kür Marieke de haar door haar In 80% dat persoonlijk van geplaatst zien zat goede Grand
was groeit gehad. nog zo nooit dit mist warmte, over door de niet nog Dat helemaal ervaring tweeërs. maar het ik proef: wedstrijd.” elke ik in zelf Ik niet stomme ik Hij niet. fout “Eigenlijk ben hij in de weet op de Toch tevreden Maar heb focus. trots ontzettend maakte ik haar Kuvasz. niveau, kwam amazone op mijn helemaal Misschien een wat
liep aan’ fijn er ‘Flambeau
de fijn “Het Larissa Gisteren een natuurlijk, geleden wat ze rest de Pauluis en liep Flambeau de vertelde mee.” passage naar werd was in bij. van maar Haar Maar onwel, blij hectisch van twee hadden in de Grand was begin ik score ben buurt voor afloop overgang maakten amazone: 79,825% na de kwam helemaal we niet mooi. Prix niet wel nog er erg dieren laatste daar de Neumünster geen blijven Dus echter fouten. we weken gelukkig 84,015% die ze en er noteerde. aan vandaag Na weer
Uitslag GPS
kür Uitslag
Lees ook:
https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-internationaal/katharina-hemmer-gaat-door-waar-ze-stopte-in-crozet-75587-en-nieuw-pr-voor-kuvasz-rs2/
Persbericht Horses.nl/ Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.