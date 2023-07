PSI-merrie Zantana RS2 wint internationaal debuut met Marieke van der Putten: 72,549%

De in 2019 voor bijna een miljoen (955.000 euro) op de PSI door RS2 Dressage aangeschafte merrie Zantana RS2 (Zonik uit de moeder van Total US) loopt inmiddels al enige tijd onder Marieke van der Putten. Na enkele succesvolle nationale starts, liep de merrie vandaag voor het eerst internationaal. In Kronenberg won Zantana de Prix St. Georges met 72,549%.

Zantana RS2, die voorheen door Robin van Lierop werd uitgebracht, heeft haar draai gevonden met Marieke van der Putten. De halfzus van Total US, die bij Paul Schockemöhle al twee goedgekeurde hengsten heeft geleverd (de premiehengst Fürst Zonik PS en Debutant PS), boekte onder Marieke van der Putten de laatste tijd al aansprekende resultaten in de nationale Lichte Tour en nu ook internationaal. In Kronenberg kwam het duo op 72,549%, waarbij twee juryleden over de 73% gingen.

Marlies van Baalen naar derde plaats bij debuut met Hulana T

De merrie Hulana T (v. Ampere), die vorige week nog in het nieuws kwam met een dochter die werd gehuldigd als kampioene van de Centrale Keuring in Noord-Holland, maakte in Kronenberg ook haar internationale debuut. Marlies van Baalen stuurde de merrie naar 70,343%, goed voor een derde plaats.

Tussen de twee Nederlandse amazones met hun debuterende merries reed de Brit Andrew Gould zijn Active Solaris (v. Sezuan) naar 70,686%. De vierde combinatie die over de 70% ging was Renate van Uytert-Van Vliet met Just Wimphof (v. De Niro) en op de vijfde plaats (net onder de 70%) stond het tweede RS2-paard: Jakarta-Utopia RS2.

Uitslag

Bron: Horses.nl