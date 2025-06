CHIO Rotterdam is de laatste wedstrijd die Hans Peter Minderhoud rijdt met Glock's Taminiau. Over twee weken vertrekt de hengst naar Oostenrijk, net zoals Glock's Toto jr. en Glock's Massimo – de paarden die nog in Oosterbeek staan. Radio 1 maakte gisteren een reportage op CHIO Rotterdam waar Minderhoud aan het woord komt over het vertrek van de paarden én de toekomst.