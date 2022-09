Ruim 75% voor Andreas Helgstrand en Queenparks Wendy in Grand Prix Spécial Ermelo

Naast het Wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden werd vandaag in Ermelo de Grand Prix Spécial verreden. Queenparks Wendy (v. Sezuan) liep gister onder Andreas Helgstrand haar derde Grand Prix ooit en werd daar knap tweede achter Charlotte Fry en Everdale (v. Lord Leatherdale). Vandaag liep de pas achtjarige(!) merrie haar eerste Spécial en wist deze met overmacht te winnen: er verscheen 75.638% op het scorebord.

Opvallend is wel het grote juryverschil bij de combinatie. Twee juryleden gingen al over de 77% heen terwijl het jurylid bij H niet verder kwam dan 72.660%. Jurylid H zat bij vrijwel alle combinaties een stuk lager dan zijn collega’s. Ondanks de lagere score werd Queenparks Wendy bij alle juryleden bovenaan gezet.

Schneider en Nowag-Aulenbrock

Dorothee Schneider heeft haar toekomsttalent Sisters Act Mt Old (v. Sandro Hit) meegenomen naar Ermelo. De tienjarige merrie liep onder Schneider naar 72.085%. Goed voor de tweede plaats. Bianca Nowag-Aulenbrock maakt vandaag het podium in de Spécial compleet. In het zadel van Florine OLD (v. Foundation) verscheen er 72.000% op het scorebord.

Ribbels en Nieuwenhuis

Voor Nederland kwamen twee amazones aan start in de Grand Prix Spécial. Het beste resultaat werd neergezet door Judith Ribbels. Zij reed Fun Fun Eb (v. Sorento) naar 66.766% en een negende plaats. Jeanine Nieuwenhuis reed geen optimale proef. Met Great Lady TC (v. Bretton Woods) kwam zij vandaag niet verder dan 64.872% en een 11e plaats.

Charlotte Fry rijdt morgen de kür op muziek. Voor Nederland zien we dan ook Floor van Kempen, Lotte Meulendijks en Lynne Maas in de baan.

Uitslag