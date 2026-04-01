Gebruik van trens in Grand Prix loopt nog geen storm: 20 van 207 starts in 2026 op trens

Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

De dressuurwereld heeft zich lang verzet tegen het toestaan van een trens in de Grand Prix en de stang-en-trens-verplichting los te laten. Vorig jaar ging de kogel door de kerk en vanaf 1 januari 2026 is het mogelijk om een 3* Grand Prix op trens te rijden. Tot dusver maken nog niet zoveel ruiters daar gebruik van: van de 207 verreden Grand Prix-proeven in de periode van 1 januari 2026 tot 1 maart 2026 werden er 20 op trens gereden (9,66%).

