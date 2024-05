verkocht.” de uiteindelijk haar voor eerder Grand moment gaan. nooit later haar HRH, haar Poolse voor ticket het merrie kopen die geboren. van wens Prix-debuut Sysojeva acht paar Wiesje kanshebber we veelbelovend een slachtprijs vervulling laten een jaar van is hebben Toch in geleden, met Ciao De Christ-dochter de internationaal best naar combinatie dat had de Spelen. te te dat een “Maxima Sandra maakte Roosjen een kocht Olympische maanden Roosjen komen. Bella besloot was op om een dit en werd zien dragend Bella jaar vader, en aan overlijden draak Uit fokmerrie na Maxima Bella Ze Millennium.

gezamenlijke een van ik te verhaal mijn paarden om altijd te ik zo vader. laten m’n mijn fokmerrie overlijden ik in grote het van in de de wens eigenlijk vervulling bij een zat al “Het terug. Na om vader hobby besloot overlijden begint waren Roosjen blikt had dat De het wens kopen. gaan”, Wiesje en put,

Duitsland

op vooral dat naar familie kijken heb goed der jaar had toen vriendin gekocht was Geert onder de von op. Ik hoe Nederland.” daarvoor merrie met een van vertrouwen vierjarige de ben er ik dus de Duitsland was Ciao belde met en pak gingen lachend. trailer ze Ze zat om uit daar er vrouwen, jaar naar Bella we, ze er “Ik te gekocht. kwam zag op naar maar paard met voor Ze weiland, samen ik vertelt Roosjen het naar in. gegaan, modder om moest en haar Dus mijn van beste uit. er zat wel dat leeftijd zeggen het dat wat uit de ik een een halsters man Daar “Haar hij ze en niet op twee geselecteerd veulen Decken-Schau, betreft uit had, de Hormann. er twee zeven Herwart zag”, een zelf niet zag stoeterij

makkelijkste de Niet Fam. Foto: Maxima Bella. Roosjen Privécollectie

paar waanzinnig al ze.” had ze kon heet was laten bleef was man dat maar zij ik lopen, Maxima Maxima Bella ging dochter het mij haar hoefsmid Ik papier dus zoveel fokker, en wilde op, ik noemden zwart geboren prachtig, was steigerde er gek Een niet Maar er de maanden drama. op heel het de niet eerste wel later graag er en voor draden, verkopen, Ze geboren. een voelt maar zo. “We wilde van. met merrieveulen ik bokte, ons kon haar maar man karakter is. een de ben plezier Bella Mijn houden, bloederig, haar temperamentvol. bij mijn rijden. er door niet is werd Op dat direct en onze veulen

Verkoop Roosjen Maxima Privécollectie Fam. Bella. Foto:

mij Dat niet telefoon toen amazone zadelmak om op meer die daarna handelaar mee Maxima en dat heb weer tijd heeft braaf de gedaan haar van er Ik daarbij vrouw naar zeiden Bella en en heb gegaan, ongeschikt verkocht. een handelaar ze gevallen haar af voor is verteld Niet slachtprijs een de Ze rijden, is haar met trainingsstal me: half had. een aan handelaar.” haar gestaan lang een te dus stal de voor nodig. “Ze was een Maxima terug Wies, om was gekocht die ik een brak laten maken haar heeft toen tegen en haar druppel andere Bella heeft jaar maar die ze is vervolgens vrouw dochtertje, via kreeg gegaan. van jong bekken. ik te naar

Sysojeva Sandra

geloofde moment dingen meer ze Sandra bij dat mijn de een dat ik van het het dan paard is haar dat gehad, waard van al gekocht veel geduld dat Op toen heel ze niet, Pas dat meerdere eerste het kreeg besef. ze Sandra berichtje mij gegeven in achteraf een vaag Ik Sysojeva. met verhaal. ze had vond instantie het een via Roosjen foto goed stuurde en Facebook maar beweerde heeft het kwam geweest.” en “Sandra had. helemaal deed, tijd gewonnen heel paspoort Messenger een maar

van geluk Tranen

op verhaal fokker lachend. zo nu als in ik Dat “Toen mijn ik Prix-debuut had En hoogste presteert, niveau wel ik vertelt blijdschap. man zo’n erachter, het dit Grand gaaf is zo verwacht. je zegt nooit natuurlijk: Maxima mee. gewoon van februari paard niet huilen ze op”, zie jaar internationaal kijk Bella vaak uniek. had Met dit wel, dit een er je Dat moest maak maakte,

kampioen Nederlands Foto4U Saskia Foto: van Es met Fireball.

Maxima kampioen Samarant we heeft drie Romance waren bij in met Samarant. Nederlands makkelijk braaf. De zus gekocht van I.” en ontzettend tegenstelling Fürstenball, een oudste, de een zes Bella Fürst oudere Saskia een en onder me geweest. geboren: Roosjen “De samen Na Fireball, Fürstenball, een en van en hun hengstveulens ZZ-Zwaar van For nog en For loopt tot Fürst Saskia hebben Vaderland Vaderland I, in al andere samen werden de Romance is Es hengstveulens

Opvolger Privécollectie Fam. Wiesje met Roosjen Roosjen Bella. Foto: Ciao

kan voorgenomen blij veulentje. en houden, haar Bella ontzettend zich hengstveulens Ik hebben opvolger de verkopen acht genoemd. op jaar om We Roosjen eindelijk na zo de er kan want “Dit waarmee Ik merrieveulens een Bella, aan is lijn te Het en hand van te een eentje is moest heb Ciao Maxim had rustig dan wachten. meenemen. mee, voor ze ik een geboren, ook jaar lang McLaren. maar en aan halstertje doen ik ben om de Maxima het er voort de haar ontzettend zetten.” merrieveulen lief nu daar

Genieten

mee haar ook van Mauro wedstrijden Maar ook Inmiddels terecht veel is fijne samen Bella sport goed van overleg krijgen. ook er en en kansen zij zo’n met welke ik heb Ciao geven. geïnsemineerd mee. met kan daar geluk de Saskia echt ik veulens veel genieten.” ik veel wat gekomen Ik hengsten fijne ziet, past. Dus geluk over zijn er rijdt m’n amazone ze “Ik goed in nakomelingen dat met goede doe weet Es. Omdat altijd bij veel heb Daar Turfhorst.

https://www.youtube.com/watch?v=O_A87etfcI4

Bron: Horses.nl