Zweistra wint PSG en wordt vierde in Wereldbekerwedstrijd

Thamar Zweistra is onder andere samen met stalgenoot Marijke van Giesen afgereisd naar de Hongaarse wedstrijd van Arie Yom-Tov. Zijn dochter Jazmin rijdt enkele bij Stal Hexagon afkomstige paarden. Zweistra won met Erina de Prix st. Georges en werd vierde in de Grand Prix wereldbekerwedstrijd nipt voor Hans Peter Minderhoud en Zanardi.

De Australische Kristy Oatley won met bijna 74% de Grand Prix. Zij zadelde voor deze rubriek de vijftienjarige De Niro-zoon Du Soleil. In de aanloop van dit concours won Regina Isachkina afgelopen weekend al de Open Winter Cup met Sun of May Life (v. San Ramour). De combinatie werd nu tweede met 71,261%. Op minieme afstand volgden Morgan Barbaçon met Bolero op een derde plaats gevolgd door Thamar Zweistra met Hexagon’s Double Dutch. Hans Peter Minderhoud maakte de top vijf met Zanardi met een score van net onder de 71%.

Yom-Tov

Jazmin Yom-Tov won op het thuisconcours de U25 in het zadel van Hexagon’s Zodinde (v. Louisville). Zij werd gevolgd door de stalruiter van Stal Hexagon, Marijke van Giesen. Zij behaalde met de Voice-dochter Esther SVN 64,436%.

Ook bij de Young Riders was de overwinning voor Yom-Tov. Ditmaal in het zadel van de KWPN-hengst Bojengel, waarmee ze bijna 70% behaalde. Met haar andere troef Oldi 67, ook afkomstig van Stal Hexagon, werd ze vierde met 68,176%. Hiermee mengde zich tussen landgenote Gabriella Érdi met haar KWPN’ers Sierappel (v. Montecristo) en Hazelwood (v. Armani).

Erina

In de Prix st. Georges kon Thamar Zweistra de jury het meest overtuigen met 72,029%. Hiermee bouwde ze met Erina een voorsprong van bijna drie procent op ten opzichte van haar concurrenten.

Marijke van Giesen werd vijfde met de Totilas-dochter Genuine. De merrie die in eigendom is van Arie Yom-Tov behaalde met haar acht jaar een score van 68%.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl