Alle Subtopuitslagen op rij: week 39

Ellen Liem
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Yessin Rahmouni met Olivy, hier nog in het ZZ-Licht. Foto: Horses.nl / Melanie Brevink-van Dijk
Door Ellen Liem

De uitslagen van Nederlandse dressuursubtopwedstrijden vinden, is niet altijd even makkelijk. Horses Premium zet daarom voor u alle Subtopuitslagen elke week overzichtelijk op rij. In dit bericht vindt u alle uitslagen van 21 tot en met 27 september (week 39).


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