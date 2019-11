Anne Meulendijks: ‘Heel benieuwd wat de toekomst ons brengt’

Anne Meulendijks is in de winning mood. Met MDH Avanti N.O.P. (United x Farrington) won ze onlangs op Geldrop Hippique haar 'oefenrondje' met bijna 74% en daarna ging de reis naar Polen. Daar won het duo zowel de Wereldbeker Grand Prix als de kür. Nu heeft Meulendijks haar volgende overwinning al weer te pakken. Dat deed ze vandaag op de Subtopwedstrijd in Uden met Edison (Johnson x Balzflug). Met de fraaie score van 71,41% waren ze veruit de beste in de Grand Prix.

“Het voelde goed maar we hadden twee hele dure fouten. De serie om de twee ging stuk en de zigzag begon eigenlijk heel mooi maar de laatste was om de vijf. Dan is het gedaan en heb je een onvoldoende aan je broek. Edison dacht net iets voor me uit en moet nog leren wachten.” Naast die onvoldoendes verscheen er een hele rits 8,5-en en zelfs een 9 op het protocol. “Daardoor heb ik me de fouten gelukkig wel kunnen permitteren”, vertelt Anne Meulendijks lachend.

Op goed geluk

Op Geldrop Hippique bracht Meulendijks naast Avanti ook Edison aan de start, maar toen slopen er veel fouten in het galopgedeelte. “Toen we net Grand Prix reden ging het op goed geluk goed maar in Geldrop gingen door miscommunicatie alle dubbeltellers in galop mis. Het waren wel kleine dingen maar dat kan niet in de Grand Prix. Het komt echt heel nauw met tellen. Daarna zijn we thuis aan het galopgedeelte gaan werken en nu begint het meer in het ritme te komen.”

Niet kwalijk nemen

Meulendijks is blij met een tweede Grand Prix-paard naast Avanti en heeft voor de toekomst hoge verwachtingen van Edison. “Zijn piaffe en passage zijn heel goed en voor de passage hadden we vandaag een negen. Dat zijn echt zijn hoogtepunten waarmee hij kan gaan scoren. Voor de toekomst denk ik dat het echt een goed paard gaat worden. Avanti ken ik door en door en gaat al mee op concours vanaf de basis. Edison mist dat stukje, dat kan ik hem niet kwalijk nemen. Ik ben heel blij dat ik Edison mag rijden en hoop hem dit seizoen ook op Wereldbekerwedstrijden te kunnen starten. Ik ben heel benieuwd wat de toekomst ons brengt.”

* meer nieuws volgt *

Bron: Horses.nl